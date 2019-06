EM-Qualifikation: Tschechien gegen Bulgarien heute live auf DAZN und im Liveticker

Am 3. Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 kommt es in der Gruppe A zur Partie zwischen Tschechien und Bulgarien. Hier erfahrt ihr, wo ihr die heutige Begegnung live und in voller Länge verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und verfolge die EM-Qualifikation live!

EM-Qualifikation: Tschechien gegen Bulgarien live auf DAZN

Das Spiel zwischen Tschechien und Bulgarien wird heute, wie alle anderen Partien der EM-Qualifikation auch, auf DAZN übertragen. Die Streaming-Plattform sicherte sich die Rechte der European Qualifiers und zeigt alle Spiele als Einzelpartien im Livestream. Die Übertragung der Partie in der Gruppe A startet kurz vor 20.45 Uhr.

Die EM-Qualifikation im Liveticker

Falls ihr kein DAZN-Abonnement besitzt, könnt ihr das Spiel heute Abend aber auch auf SPOX im Liveticker verfolgen. Somit verpasst ihr keine wichtige Spielszene und bleibt immer auf dem aktuellsten Stand.

Tschechien gegen Bulgarien: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Länderspiel wird heute um 20.45 Uhr in der Generali-Arena in Prag angepfiffen, folgendes ungarisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Tamás Bognar

Tamás Bognar Assistenten: Balász Buzás, Péter Kóbor

Balász Buzás, Péter Kóbor Vierter Offizieller: István Vad

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe A

Die Tschechen stehen nach dem 0:5 in England schon unter Druck, eine weitere Niederlage gegen Bulgarien und die Mission Europameisterschaft scheint in Gefahr zu geraten.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 England 2 2 0 0 10:1 9 6 2 Bulgarien 2 0 2 0 2:2 0 2 3 Kosovo 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Montenegro 2 0 1 1 2:6 -4 1 5 Tschechien 1 0 0 1 0:5 -5 0

Tschechien gegen Bulgarien: Die letzten direkten Duelle im Vergleich

Tschechien und Bulgarien sind sich bisher viermal in der WM-Qualifikation begegnet, die Tschechen konnten aber fast immer den Platz als Sieger verlassen. Mit einem Sieg heute würde man auch wieder auf einen direkten Qualifikationsplatz rutschen.

Datum Ereignis Heim Auswärts Ergebnis Di., 15.10.2013 WM-Qualifikation Bulgarien Tschechien 0:1 Di., 16.10.2012 WM-Qualifikation Tschechien Bulgarien 0:0 Mi., 02.06.2004 Freundschaftsspiel Tschechien Bulgarien 3:1 Sa., 06.10.2001 WM-Qualifikation Tschechien Bulgarien 6:0 Sa., 02.09.2000 WM-Qualifikation Bulgarien Tschechien 0:1

European Qualifiers: Die restlichen heutigen Spiele

Neben Tschechien und Bulgarien kämpfen heute auch 20 weitere Nationalmannschaften um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation.