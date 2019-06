Deutschland (DFB-Team) gegen Weißrussland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft tritt heute in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland an (20.45 Uhr). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie des DFB-Teams live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

EM-Qualifikation: Deutschland (DFB-Team) gegen Weißrussland im TV sehen

Alle Partien der deutschen Mannschaft in der EM-Qualifikation werden auf dem Free-TV-Sender RTL gezeigt. Dementsprechend überträgt RTL auch heute Abend ab 20.15 Uhr live aus Minsk. Folgende Besetzung ist dabei im Einsatz:

Moderation: Florian König

Florian König Experte: Steffen Freund

Steffen Freund Kommentator: Marco Hagemann

DFB-Team gegen Weißrussland im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung bietet RTL auch einen kostenpflichtigen Livestream auf TVnow an.

Weitere Spiele der EM-Qualifikation werden heute gleichzeitig auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Hierbei startet die Übertragung jeweils kurz vor Anstoß um 20.45 Uhr.

DFB-Team heute in der EM-Qualifikation im Liveticker verfolgen

Wer das Spiel heute nicht im TV oder im Livestream anschauen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, alle Qualifikationsspiele inklusive des deutschen Duells gegen Weißrussland per Liveticker zu verfolgen. Hier geht's zum Liveticker von Deutschland gegen Weißrussland.

Außerdem bietet SPOX einen Konferenz-Ticker an, mit dem ihr keine wichtige Spielszene auf allen Plätzen verpasst und immer auf dem aktuellsten Stand seid.

Deutschland gegen Weißrussland: Anstoß, Stadion und Schiedsrichter

Die Partie wird heute um 20.45 Uhr deutscher Zeit in der Borisov-Arena angepfiffen, folgendes serbisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic

Assistenten: Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Vierter Offizieller: Novak Simovic

DFB-Team in der EM-Qualifikation: Die deutsche Gruppe C

Ungewohntes Bild an der Spitze: Nicht die Niederlande oder Deutschland führen die Qualifikationsgruppe an, sondern Nordirland. Das liegt daran, dass die Nordiren bisher zwei Partein gegen Estland und Weißrussland souverän gewinnen konnten. Mit einem Sieg heute würde Deutschland aber wieder vorbeiziehen.

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Nordirland 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Niederlande 2 1 0 1 6:3 3 3 3 Deutschland 1 1 0 0 3:2 1 3 4 Estland 1 0 0 1 0:2 -2 0 5 Weißrussland 2 0 0 2 1:6 -5 0

Deutschland gegen Weißrussland: Ein Duell während der EM-Vorbereitung

Vielleicht erinnern sich einige: Das bisher einzige Duell zwischen Deutschland und Weißrussland gab es in der Vorbereitung auf die EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Damals trennten sich die beiden Mannschaften in Kaiserslautern mit 2:2, der Ausgleich für Weißrussland fiel damals in der 88. Minute.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Di., 27.05.2008 Deutschland Weißrussland 2:2

EM-Qualifikation: Der Spielplan der deutschen Mannschaft

Das letzte Spiel absolviert das DFB-Team im November gegen Nordirland, davor geht es darum, sich frühzeitig für das Turnier im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner 3 Sa., 08.06.19 20.45 Uhr Weißrussland (A) 4 Di., 11.06.19 20.45 Uhr Estland (H) 5 Fr., 06.09.19 20.45 Uhr Niederlande (H) 6 Mo., 09.09.19 20.45 Uhr Nordirland (A) 8 So., 13.10.19 20.45 Uhr Estland (A) 9 Sa., 16.11.19 20.45 Uhr Weißrussland (H) 10 Di., 19.11.19 20.45 Uhr Nordirland (H)

EM-Qualifikation: Die restlichen heutigen Duelle

Neben Deutschland muss auch Weltmeister Frankreich heute in der Qualifikation in der Türkei um wichtige Punkte auf dem Weg zu EM 2020 kämpfen. Aufgrund der Vielzahl der Standorte ist keine Nation automatisch qualifiziert.