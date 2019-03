EM-Qualifikation: Albanien gegen Türkei heute live im TV, Liverstream und Liveticker

Am ersten Spieltag der EM-Qualifikation für die Endrunde 2020 begegnen sich am heutigen Freitag Albanien und die Türkei. SPOX informiert euch über alles Wissenswerte zur Begegnung, unter anderem die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Türkei steht in ihrer Eröffnungspartie in Albanien sofort unter Druck, sollte sie sich in der starken Gruppe H Chancen auf die Qualifikation für die Endrunde der Europameisterschaften 2020 ausrechnen.

Albanien gegen Türkei: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Albanien und der Türkei findet heute Abend um 20.45 Uhr statt. Spielstätte ist das Loro-Borici-Stadion in der albanischen Stadt Shkodra.

Albanien - Türkei im TV und Livestream

Während die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM-Qualifikation bei RTL übertragen werden, sind alle anderen Partien bei DAZN zu sehen. Kommentiert wird die Partie zwischen Albanien und der Türkei von Flo Eckl.

EM-Quali: Albanien vs. Türkei im Liveticker

Auch SPOX hält euch über die Partie in Albanien auf dem Laufenden: Mit dem ausführlichen Liveticker verpasst ihr keine entscheidende Szene des Spiels um die EM-Qualifikation.

EM-Qualifikation: Die Gruppe H im Überblick

Die Gruppe H zählt zu den stärksten Gruppen der Qualifikation. Neben Albanien und der Türkei sind dort auch Weltmeister Frankreich und Island vertreten. Sollte die Türkei sich für die EM qualifizieren wollen, muss sie eines dieser Teams hinter sich lassen. Ein erfolreicher Auftakt gegen Albanien ist hierfür die Grundlage.

Die Türkei in der EM-Qualifikation - Der Spielplan

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 22.03.2019 20.45 Albanien Türkei 25.03.2019 18.00 Türkei Moldawien 08.06.2019 20.45 Türkei Frankreich 11.06.2019 20.45 Island Türkei 07.09.2019 20.45 Türkei Andorra 10.09.2019 20.45 Moldawien Türkei 11.10.2019 20.45 Türkei Albanien 14.10.2019 20.45 Frankreich Türkei 14.11.2019 18.00 Türkei Island 17.11.2019 20.45 Andorra Türkei

Albanien vs. Türkei: Der direkte Vergleich

Letztmalig trafen Albanien und die Türkei in der Qualifikation für die WM 2006 in einem Pflichtspiel aufeinander. Dabei setzte sich die Türkei in beiden Duellen durch.

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 13.11.2017 Freundschaftsspiel Türkei Albanien 2:3 12.10.2005 WM-Qualifikation Albanien Türkei 0:1 26.03.2005 WM-Qualifikation Türkei Albanien 2:0 25.04.2001 Freundschaftsspiel Türkei Albanien 0:2 21.01.1998 Freundschaftsspiel Türkei Albanien 1:4

Europameisterschaft: Die Endrunde 2020

Die Endrunde der Europameisterschaft 2020 wird in zwölf Ländern ausgetragen: Deutschland, Aserbaidschan, Dänemark, England, Ungarn, Italien, Niederlande, Irland, Rumänien, Russland, Schottland und Spanien teilen sich die Ausrichtung der Großveranstaltung. Um sicherzustellen, dass sich zumindest theoretisch alle Mannschaften für die EM qualifizieren können, spielen maximal zwei dieser Teams bei der Quali in einer Gruppe.

Wie bereits 2016 gehen auch vier Jahre später 24 Mannschaften bei der Endrunde an den Start. Neben 20 Qualifikanten aus der regulären EM-Qualifikationen werden auch in der Nations League vier Startplätze für die EM ausgespielt.