EM-Qualifikation: Österreich gegen Polen heute live in Deutschalnd im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der Europameisterschafts-Qualifikation kommt es heute um 20.45 Uhr zum Spitzenspiel in der Gruppe G zwischen Österreich und Polen. Wo und wann die Partie heute in Deutschland live im TV, Livestream und Liveticker abgerufen werden kann, erfahrt ihr hier auf SPOX.

Auf dem Papier sind Polen und Österreich die Favoriten in der Gruppe G und treffen heute direkt im ersten Spiel aufeinander. Die polnische Mannschaft setzt dabei wieder auf Top-Torjäger Robert Lewandowski, der auf viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga treffen wird.

Artikel und Videos zum Thema

Österreich gegen Polen: Das Spiel im TV und Livestream

Frei im Fernsehen ist das Spiel von Österreich gegen Polen heute nicht zu sehen. Dafür bietet DAZN (bis auf die deutschen Partien) alle Qualifikationsspiele im Livestream an.

Daher ist auch Österreich gegen Polen heute live ab 20.45 Uhr in voller Länge hier auf DAZN zu sehen.

Wenn du zusätzlich zum Spiel von heute auch die Premier League, Serie A, Champions League, Europa League und noch vieles mehr live erleben willst,

Euro-Quali: Österreich vs. Polen im Liveticker

Für alle, die unterwegs sind und die Spiele nicht im Stream verfolgen können, gibt es die EM-Qualifikation auch komplett hier auf SPOX im Liveticker. Auch die Partie zwischen Österreich und Polen wird im Liveticker auf SPOX begleitet. Hier könnt ihr heute also nichts verpassen.

Österreich vs. Polen im Vergleich

Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, wenn Polen heute in Wien auf Österreich trifft. Vor dem ersten Spiel der Gruppe G bei der EM-Qualifikation sind beide Teams nur 11 Plätze in der Weltrangliste voneinander getrennt. Österreich ist dabei sogar besser platziert (Rang 23) als Polen (Platz 34) ,obwohl sie sich nicht für die WM in Russland qualifizieren konnten.

Die Bilanz zwischen Österreich und Polen:

Begegnungen: 8

Siege Österreich: 3

Siege Polen: 4

Unentschieden: 1

Torverhältnis: 17 : 18

Letzte Begegnung: 1:1 bei der EM 2008 (12.06.08)

EM-Qualifikation: Alaba gegen Polen wieder fit

David Alaba kann bei der EM-Qualifikation heute in Wien gegen Polen wieder auflaufen. Am Dienstag gab er Entwarnung: "Es ist alles wieder okay" , sagte der Bayern-Profi, der zuletzt mit einer Sehnenreizung zu kämpfen hatte, die in den Oberschenkel ausstrahlte. Damit steht dem Aufeinandertreffen mit seinem Vereinskollegen Robert Lewandowski nichts mehr im Weg.

EM-Quali in der Gruppe G

Mit Österreich und Polen treten direkt die beiden Favoriten in der Gruppe G gegeneinander an. In der recht ausgeglichenen Gruppe rechnen sich auch Israel und Slowenien Chancen auf die ersten beiden Plätze aus. Mazedonien und Lettland sind als Stolpersteine zwar gefährlich, brauchen aber ein mittleres Wunder, um die Endrunde zu erreichen.

Die Gruppe G in der Übersicht: