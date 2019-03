EM-Qualifikation 2020: Belgien gegen Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 ist Russland gegen den Weltranglistenersten aus Belgien gefordert. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle Informationen, wo und wann das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker gezeigt wird.

Die Gruppe I beginnt direkt mit einem Topspiel. WM-Gastgeber Russland muss zum WM-Dritten nach Belgien. Beide Mannschaften haben das Minimalziel, einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe zu ergattern, um sich direkt für die Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren.

Belgien gegen Russland heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Stattdessen kann man sich Belgien gegen Russland heute im Livestream ab 20.45 Uhr auf DAZN anschauen.

Belgien vs. Russland im Liveticker

Nicht nur im Livestream werdet ihr versorgt. Wie gewohnt bekommt ihr auch heute wieder alle Informationen zum Spiel Belgien gegen Russland hier bei SPOX im Liveticker .

Aber auch die anderen EM-Quali-Spiele könnt ihr natürlich bei uns live verfolgen. Hier kommt ihr zum Überblick der heutigen Ticker auf SPOX.

Belgiens goldene Generation will den EM-Titel

Die Entwicklung des belgischen Fußballs schreitet voran. Mit dem dritten Platz bei der WM in Russland hat man bisher den größten Erfolg mit der Nationalmannschaft erreichen können. 2020 soll jetzt der erste große Titel folgen. Der Grundstein dafür soll schon heute gegen Russland gelegt werden.

Die EM-Qualifikation für Belgien:

Datum Heim Gast 21/03/2019 - 20:45 Belgien Russland 24/03/2019 - 20:45 Zypern Belgien 08/06/2019 - 20:45 Belgien Kasachstan 11/06/2019 - 20:45 Belgien Schottland 06/09/2019 - 20:45 San Marino Belgien 09/09/2019 - 20:45 Schottland Belgien 10/10/2019 - 20:45 Belgien San Marino 13/10/2019 - 15:00 Kasachstan Belgien 16/11/2019 - 18:00 Russland Belgien 19/11/2019 - 20:45 Belgien Zypern

EM-Qualifikation: Russland wieder gefordert

Die letzten Qualifikationsspiele sind für Russland eine Weile her. Als Gastgeber der vergangen Weltmeisterschaft war man automatisch für die Endrunde qualifiziert. Mit Belgien hat man jetzt direkt den schwersten Gegner vor der Brust. Der Blick wird dabei aber vor allem auf die restliche Konkurrenz gerichtet sein, die der Sbornaja den möglichen zweiten Platz streitig machen. Hier ist in erster Linie Schottland zu nennen, das mit Glasgow auch einen der vielen Austragungsorte der EM 2020 stellen wird.

Die Gruppe I in der Übersicht:

Position Mannschaft Spiele S U N Tore Gegentore Tordifferenz Punkte 1 Belgien 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kasachstan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Russland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Schottland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Zypern 0 0 0 0 0 0 0 0

EM 2020: Russland als Ausrichter dabei, Belgien gestrichen

Die Europameisterschaft ist 2020 so aufgeteilt wie nie zuvor. Quer durch Europa wird an zwölf Austragungsorten gespielt. Auch Russland ist mit dem Krestowski-Stadion in St. Petersburg vertreten, während für die Belgier keine Chance auf ein Heimspiel besteht. Brüssel wurde kurzfristig wieder von der Liste der Austragungsorte gestrichen.

Alle Orte der Europameisterschaft: