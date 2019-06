EM 2020: Austragungsort, Termin, Modus - alle Infos zum Turnier

Im kommenden Jahr findet zum 16. Mal eine Europameisterschaft statt, zum zweiten Mal werden dabei 24 Mannschaften am Start sein. SPOX hat für euch alle Infos zum wichtigsten europäischen Wettbewerb im Überblick.

Europameisterschaft 2020: Der Austragungsort

Zum ersten Mal in der Geschichte der Europa- oder Weltmeisterschaften werden mehr als zwei Nationen ein großes Fußballturnier ausrichten. Die EM 2020 war die letzte große Vision von Ex-UEFA-Präsident Michel Platini, der anlässlich des 60-jährigen Jubiläums eine Europameisterschaft in Stadien in ganz Europa ausrichten wollte.

Insgesamt bewarben sich 19 Nationalverbände mit einem Standort, am Ende entschied sich die UEFA für zwölf Austragungsorte in ganz Europa. Die größte Distanz liegt hierbei zwischen Dublin und Baku.

5.201 km liegen zwischen den beiden Austragungsorten in Irland und Aserbaidschan, das aus geographischer Sicht gar nicht zu Europa gehört. Allerdings ist der aserbaidschanische Fußballverband Mitglied der UEFA. In Baku wurde im Mai das Europa-League-Finale ausgetragen.

Austragungsort Land Stadion Kapazität London England Wembley-Stadion 90.562 Baku Aserbaidschan Olympiastadion Baku 69.870 München Deutschland Alianz Arena 70.000 Rom Italien Olympiastadion Rom 72.689 Sankt Petersburg Russland Krestowski-Stadion 69.501 Glasgow Schottland Hampden Park 52.500 Budapest Ungarn Neues Nationalstadion 65.000 Kopenhagen Dänemark Parken 38.190 Bilbao Spanien San Marmés 50.000 Amsterdam Niederlande Johan-Cruyff-Arena 54.990 Dublin Irland Aviva Stadium 51.700 Bukarest Rumänien Arena Nationala 55.600

Europameisterschaft 2020: Der Modus

Nachdem der Modus in Frankreich 2016 erfolgreich eingeführt wurde, kämpfen auch dieses Mal wieder 24 anstatt 16 Nationen um den EM-Titel. Gespielt wird in der Vorrunde in sechs Vierergruppen, von denen sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifizieren.

Ab dem Achtelfinale gibt es wie bei Weltmeisterschaften auch ein normales K.o.-System mit nur einem Spiel pro Runde. Falls es nach 90 Minuten unentschieden steht, kommt es zur Verlängerung und anschließend zum Elfmeterschießen.

Europameisterschaft 2020: Termin und Spielplan

Das Turnier wird im kommenden Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli stattfinden. Das Eröffnungsspiel wird im Olympiastadion in Rom ausgetragen, das "Final Four" mit Endspiel sonntags im Londoner Wembley-Stadion.

Die Münchner haben sich dazu entschieden, ihre Bewerbung für die finalen Spiele zurückzuziehen, wenn der englische Verband dafür die Bewerbung Deutschlands für die EM 2024 unterstützen würde, was dann auch der Fall war.

Datum Runde 12.06.-24.06.19 Gruppenphase 27.06.-30.06.19 Achtelfinale 03./04.07.19 Viertelfinale 08./09.07.19 Halbfinale 12.07.19 Finale

EM-Qualifikation: So qualifiziert man sich für die EM

Seit der Einführung der Nations League hat sich das Qualifikationsformat geändert: In zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten für die Endrunde. Da es keinen alleinigen Gastgeber gibt, ist keine Nation automatisch qualifiziert.

Allerdings kämpfen im März 2020 die 16 Gruppensieger der Nations League in einem Playoff-System um vier weitere Tickets. Falls ein Gruppensieger sich schon über die Qualifikation für die EM qualifiziert hat, rückt das nächstbeste Team in die Playoffs, das noch nicht bei der EM dabei ist.

Somit qualifizieren sich auch vier Nationen über die Nations League für die EM, die in der EM-Qualifikation noch gescheitert sind.

EM-Qualifikation: Die deutsche Gruppe C

Deutschland steht Stand jetzt auf Rang drei, wäre also nicht für die EM qualifiziert. Allerdings hat die deutsche Mannschaft auch erst ein Spiel absolviert und das mit 3:2 gegen die Niederlande gewonnen. Die nächsten Qualifikationsspiele bestreitet die DFB-Elf gegen Weißrussland und Estland.