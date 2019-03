Dank eines überragenden Raheem Sterling ist die englische Nationalmannschaft mit einem klaren Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. Europameister Portugal hat bei der Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo den Start in die EM-Qualifikation verpatzt. Kingsley Coman verpasste den Sieg Frankreichs in letzter Sekunde. Auch die Türkei durfte jubeln.



Der Angreifer von Manchester City erzielte drei Treffer beim 5:0 (2:0) in London gegen Tschechien.

Bei den Engländern absolvierte Jadon Sancho von Borussia Dortmund sein erstes Pflichtspiel von Beginn an, Tschechien startete mit den Bundesliga-Legionären Jiri Pavlenka, Theodor Gebre Selassie (beide Werder Bremen), Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim) und Vladimir Darida (Hertha BSC).

England ging in der 24. Minute nach Vorarbeit von Sancho durch Sterling in Führung. Der Torschütze wurde kurz vor der Pause im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän und WM-Torschützenkönig Harry Kane (45.+2) souverän. Sterling schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Treffer binnen sechs Minuten (62./68.) in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Tschechiens Innenverteidiger Tomas Kalas (84.) mit einem Eigentor.

Auf dem zweiten Rang steht Montenegro nach einem 1:1 (0:0) in Sofia gegen Bulgarien. Die Gruppe A wird komplettiert vom Kosovo, der sich am Donnerstag in einem Testspiel 2:2 von Dänemark trennte.

EM 2020: Portugal patzt bei Rückkehr von Ronaldo

Das Team von Nationaltrainer Fernando Santos kam in Lissabon gegen die Ukraine nicht über ein 0:0 hinaus.

Neben Ronaldo, der sein erstes Pflichtspiel seit der Weltmeisterschaft bestritt, stand Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund in der Startelf. Die Ukraine begann mit Jewgeni Konopljanka vom Dortmunder Erzrivalen Schalke 04.

Luxemburg übernimmt nach einem 2:1 (1:1) gegen Litauen die Tabellenführung in der Gruppe B. Die Führung durch Fedor Cernych (14.) drehten Leandro Barreiro Martins (45.) vom FSV Mainz 05 und Gerson Rodrigues (55.).

Die Serben, die sich am Mittwoch in einem Testspiel in Wolfsburg 1:1 von Deutschland getrennt hatten, starten am Montag in Portugal in die EM-Quali.

Kingsley Coman verpasst Frankreich-Sieg in der EM-Quali

Weltmeister Frankreich hat einen gelungenen Start in die EM-Qualifikation gefeiert, dem Münchner Kingsley Coman bleibt dagegen das Pech treu. Das Team von Didier Deschamps gewann das Auftaktspiel in Chisinau gegen Moldau mit 4:1 (3:0) und setzte sich damit gleich an die Spitze der Gruppe H. Antoine Griezman (24.), Raphael Varane (27.) sowie Olivier Giroud (36.) und Kylian Mbappe (87.) trafen für die Equipe Tricolore. Vladimir Ambros war für die Gastgeber (89.) erfolgreich.

Unglücklich verlief der Tag wieder einmal für Coman. Der für die Startelf eingeplante Offensivspieler musste wegen Rückenproblemen kurzfristig verzichten und wurde kurz vor dem Anpfiff durch Blaise Matuidi ersetzt.

Coman steht erstmals wieder seit 16 Monaten im Kader der Franzosen. Der 22-Jährige laborierte in den vergangenen Monaten immer wieder an Verletzungen. Zuletzt hatte er wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt und war erst kurz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool wieder fit geworden.

In der Gruppe H feierten zudem die Türkei durch ein 2:0 (1:0) in Albanien und Island mit einem 2:0 (1:0) in Andorra Auftakterfolge. Der ehemalige Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu traf für die Türkei zum 2:0.