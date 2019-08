SV Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen sich in der 3. Liga Waldhof Mannheim und der MSV Duisburg gegenüber. SPOX zeigt Euch, wo und wann ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Der MSV Duisburg ist hervorragend in die neue Drittliga-Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen haben die Zebras zwölf Punkte auf dem Konto, nur gegen Eintracht Braunschweig holte das Team von Torsten Lieberknecht keine Punkte.

Waldhof Mannheim fügte sich nach der spektakulären 3:5-Pokalniederlage gegen Eintracht Frankfurt wieder gut in den Ligaalltag ein und gewann am vergangenen Wochenende mit 2:1 bei Carl Zeiss Jena.

Waldhof Mannheim - MSV Duisburg: Anstoß und Austragungsort

Die Begegnung wird am heutigen Sonntag von Schiedsrichter Harm Osmers um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim, welches 25.667 Zuschauern Platz bietet.

© getty

Waldhof Mannheim gegen Duisburg heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das Gastspiel des MSV Duisburg bei Waldhof Mannheim nicht verfolgen. Auch in dieser Saison laufen alle Spiele der 3. Liga live auf MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom bietet zudem für seine Kunden einen Livestream via magentasport.de an.

SV Waldhof Mannheim vs. MSV Duisburg heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei der Telekom besitzt, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr natürlich keine Tore und spielentscheidenden Szenen von der Partie Mannheim gegen Duisburg. Auch zu allen anderen Drittliga-Begegnungen bieten wir einen Liveticker an. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

3. Liga: Die bisherigen Ergebnisse des 6. Spieltags

Heim Gast Ergebnis Ingolstadt Hansa Rostock 2:2 FC Bayern II Chemnitzer FC 2:2 Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers 5:2 Preußen Münster Uerdingen 1:1 Meppen Carl Zeiss Jena 3:0 1. FC Magdeburg 1860 München 5:1 Sonnenhof Großaspach Viktoria Köln 0:3

3. Liga: Die Tabelle nach den Samstagsspielen

Durch den deutlichen 5:2-Sieg gegen die Würzburger Kickers hat Eintracht Braunschweig die Tabellenspitze erobert. Da der MSV Duisburg aber ein besseres Torverhältnis als der BTSV hat, können die Zebras mit einem Erfolg bei Waldhof Mannheim Tabellenführer werden.

Die Tabelle nach den Samstagsspielen: