1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag treffen heute in der 3. Liga im Südwest-Derby der FCK und Waldhof Mannheim aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Traditionsduell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das erste Pflichtspiel zwischen den erbitterten Rivalen seit knapp 18 Jahren findet am heutigen Sonntag um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, das 48.500 Zuschauern Platz bietet. Als Schiedsrichter der Partie fungiert Robert Hartmann, 39-jähriger Diplom-Betriebswirt vom SV Krugzell (Bayern).

Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie gewohnt sind die Sonntagsspiele der 3. Liga nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich ausgewählte Partien am Samstag werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Stattdessen ist Magenta Sport für die Berichterstattung zu allen Begegnungen der 3. Liga zuständig.

Der Dienst der Telekom stimmt euch ab 12.45 Uhr auf das Spiel ein, Kommentator Alexander Klich und Moderator Thomas Wagner sind im Einsatz. Neben der TV-Übertragung steht auch ein Livestream für euch zur Verfügung.

Aber auch ohne Abonnement müsst ihr nicht auf die Partie auf dem Betzenberg verzichten: SPOX bietet zu einer Großzahl an Sportevents einen Liveticker, so auch zum Spiel FCK gegen Waldhof. Hier werdet ihr live mit allen wichtigen Infos versorgt.

Kaiserslautern gegen Mannheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lautern hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die Offensive mit Lucas Röser von Dynamo Dresden verstärkt. Der gebürtige Pfälzer wird jedoch wohl zuerst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Die Mannheimer müssen den Ausfall von Stammtorhüter Markus Scholz verkraften, der sich beim Sieg gegen den MSV Duisburg einen Kreuzbandriss zuzog.

FCK: Grill - Schad, Kraus, Matuwila, Hercher - Bachmann - Thiele, Starke, Sickinger, Pick - Kühlwetter

Grill - Schad, Kraus, Matuwila, Hercher - Bachmann - Thiele, Starke, Sickinger, Pick - Kühlwetter Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Conrad - Christiansen, Schuster - Deville, Korte, Diring - Sulejmani

3. Liga: FCK und Waldhof im Direktvergleich

Es wird deutlich, warum sich die Fans so sehr nach diesem Derby sehnen: Letztmalig kam es in einem Ligaspiel im Jahr 1997 zu diesem Vergleich. Der FCK stieg damals als Meister in die Bundesliga auf, Mannheim in die Regionalliga ab.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 28.11.2001 DFB-Pokal Waldhof FCK 2:3 26.05.1997 2. Bundesliga FCK Waldhof 5:0 23.11.1996 2. Bundesliga Waldhof FCK 2:0 24.02.1990 Bundesliga Waldhof FCK 4:0 23.08.1989 Bundesliga FCK Waldhof 2:3

3. Liga: Der 7. Spieltag im Überblick

Zum Auftakt des Spieltags holte 1860 München mit einem 1:0-Sieg drei wichtige Punkte in Chemnitz. Das goldene Tor erzielte Youngster Leon Klassen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr., 30.08.2019 18 Uhr Chemnitzer FC 1860 München Sa., 31.08.2019 14 Uhr Würzburger Kickers FSV Zwickau Abgesagt Abgesagt MSV Duisburg SV Meppen Sa., 31.08.2019 14 Uhr Bayern München II SpVgg Unterhaching Sa., 31.08.2019 14 Uhr Hallescher FC SG Sonnenhof Großaspach Sa., 31.08.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln FC Ingolstadt 04 Sa., 31.08.2019 14 Uhr Hansa Rostock Preußen Münster So., 01.09.2019 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim So., 01.09.2019 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Eintracht Braunschweig Mo., 02.09.2019 19 Uhr Carl Zeiss Jena 1. FC Magdeburg

Die Tabelle der 3. Liga

Mannheim könnte sich mit einem Sieg auf Tabellenrang 2 schieben, Kaiserslautern dagegen könnte es auf Rang 8 schaffen.