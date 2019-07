3. Liga: Eintracht Braunschweig bleibt Spitzenreiter - FCI-Co-Trainer sieht Rot

Eintracht Braunschweig hat zum Auftakt der englischen Woche seine Tabellenführung in der 3. Liga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Trainer Christian Flüthmann gewann auch ohne ihren verletzten Kapitän Bernd Nehrig 2:0 (1:0) bei Carl Zeiss Jena.

Damit weisen die Braunschweiger nach drei Spielen die Optimalausbeute von neun Punkten auf. Die Gastgeber aus Thüringen belegen ihrerseits mit null Punkten den letzten Platz.

Auf Rang zwei liegt Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt, der im Spitzenspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein 0:0 erreichte und damit ebenso wie die Lauterer ungeschlagen bleibt. Die Oberbayern weisen nach zwei Siegen und einem Remis aber sieben Punkte auf, Lautern hat nach seinem zweiten Remis fünf Punkte auf dem Konto.

Ingolstadt musste nach einer Roten Karte für Thomas Keller wegen groben Foulspiels die letzten zehn Minuten in Unterzahl agieren. Im Anschluss sah auch Ingolstadts Co-Trainer Michael Henke von Schiedsrichter Sven Waschitzki (Essen) die Rote Karte, nachdem der frühere FCK-Coach sich heftig über den Platzverweis von Keller beschwert hatte.

Ebenfalls fünf Zähler stehen für die SpVgg Unterhaching zu Buche, die drei Tage nach dem spektakulären 5:4 gegen die Würzburger Kickers beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen 2:2 (2:2) spielte.

Benjamin Kessel führt Braunschweig auf die Siegerstraße

Für Braunschweig machten Benjamin Kessel (29.) mit seinem zweiten Saisontreffer und Orhan Ademi (81.) den Dreier perfekt. Die Eintracht-Profis Nick Proschwitz, Martin Kobylanski und Marc Pfitzner trafen zudem noch das Aluminium. Für Jena scheiterte Nico Hammann am Querbalken.

Vor nur rund 3000 Zuschauern in ihrem Düsseldorfer Ausweichquartier geriet Uerdingen durch Luca Marseiler (5.) und Moritz Heinrich (14.) früh ins Hintertreffen. Der Schweizer Roberto Rodriguez (29.) und Bayern-Leihgabe Franck Evina (30.) mit seinem dritten Saisontreffer brachten den KFC aber noch vor der Pause wieder ins Spiel, ehe sich die Krefelder selbst schwächten. In der 38. Minute sah der frühere Bundesligaprofi Assani Lukimya nach einer Notbremse gegen Marseiler die Rote Karte. In Unterzahl brachte Uerdingen aber das Remis über die Zeit.

Hansa Rostock feierte zudem mit 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger Bayern München II ebenso den ersten Saisonsieg wie die SG Sonnenhof Großaspach mit 3:0 (1:0) bei den Würzburger Kickers.

Teil zwei des dritten Spieltages wird am Mittwochabend ausgetragen. Unter anderem empfängt Aufsteiger Viktoria Köln den Halleschen FC und Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg im Westderby Preußen Münster.

Die Tabelle der 3. Liga