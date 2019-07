3. Liga heute live: Sonnenhof Großaspach – 1. FC Kaiserslautern im TV, Livestream und im Liveticker

3. Liga: Die SG Sonnenhof Großaspach trifft am heutigen Samstag auf den 1. FC Kaiserslautern. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der 1. Spieltag ist geschafft und für die Teams der 3. Liga geht es nun allmählich darum, sich auf einem, den Ambitionen angemessenen Tabellenplatz festzusetzen. Bei Großaspach will man die Abstiegsregion meiden, während die Roten Teufel vom Betzenberg den Aufstieg in Angriff nehmen möchten.

Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Drittligapartie zwischen den beiden Mannschaften beginnt heute um 14 Uhr. Austragungsort wird die Mechatronik Arena in Aspach sein. Das Stadion fasst 10.000 Plätze, wird im Schnitt nur von 2.800 Fans besucht und wird aller Voraussicht nach auch heute nicht ausverkauft sein.

Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Saison hat Magenta Sport die Übertragungsrechte an der 3. Liga. Der Pay-TV-Sender zeigt die heutige Partie zwischen Großaspach und Kaiserslautern live im TV oder per Magenta Sport-App im Livestream. Die Nutzung des Livestreams ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern heute live im Ticker

Aspach gegen Lautern könnt Ihr wie jede der 380 Partien in Liga 3, live im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Hier verpasst Ihr natürlich keine Szene und bekommt alle Infos zum Spiel live auf Euer Gerät übertragen.

Das Wichtigste zu den weiteren acht noch ausstehenden Partien dieses Spieltags könnt Ihr selbstverständlich auch live im Ticker nachlesen. Hier die Spiele im Überblick:

Datum Heim Auswärts Liveticker Heute, 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig TSV 1860 München Liveticker Heute, 14.00 Uhr SpVgg Unterhaching Würzburger Kickers Liveticker Heute, 14.00 Uhr FC Ingolstadt MSV Duisburg Liveticker Heute, 14.00 Uhr Preußen Münster Carl Zeiss Jena Liveticker Heute, 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Meppen Liveticker Heute, 14.00 Uhr Hallescher FC Hansa Rostock Liveticker Heute, 14.00 Uhr Sonnenhof Großaspach 1. FC Kaiserslautern Liveticker Morgen, 13.00 Uhr Viktoria Köln Chemnitzer FC Liveticker Morgen, 14.00 Uhr FSV Zwickau 1. FC Magdeburg Liveticker

Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern: Prognose und Aufstellungen

Beim Saisonauftakt bei Absteiger Duisburg verlor Großaspach am vergangenen Samstag mit 1:4 und auch heute wird es für Sonnenhof ein Härtetest, bei dem ein Sieg erst erarbeitet werden muss. Trotz eines schwachen 1:1-Unentschiedens gegen die SpVgg Unterhaching geht der FCK heute als leichter Favorit ins Rennen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: