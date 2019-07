KFC Uerdingen - Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 1. Spieltags der 3. Liga trifft am heutigen Sonntag der KFC Uerdingen auf den Halleschen FC. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem elften Platz in der vergangenen Spielzeit ist der KFC Uerdingen in dieser Saison bereit, weiter oben anzugreifen. Der Hallesche FC verpasste 2018/19 nur knapp die Aufstiegsränge Richtung Liga zwei und musste sich letztendlich mit Platz vier zufriedengeben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Wo und wann findet KFC Uerdingen - Hallescher FC statt?

Die Partie wird am heutigen Sonntag um 14 Uhr in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Das Stadion, in dem der KFC seine erste Saison überhaupt spielt, fasst 54.600 Plätze.

KFC Uerdingen - Hallescher FC: 3. Liga heute im TV und Livestream

Die Rechte an der dritten Liga in der Spielzeit 2019/20 hält der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Alle Spiele dieser Saison werden live und in voller Länge bei dem Sender übertragen. Dabei kann zwischen Einzelspiel und Konferenzschaltung entschieden werden.

Auch unterwegs könnt ihr die Begegnung zwischen KFC Uerdingen und dem Halleschen FC sehen, denn der Pay-TV-Sender bietet mit der Magenta-Sport-App auch einen Online-Livestream zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets.

Die App des Senders steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store kostenfrei zur Verfügung.

3. Liga: Uerdingen - Hallescher FC heute im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt ihr die Partie bei SPOX auch im Liveticker verfolgen. In unserem Ticker informieren wir euch über alle Geschehnisse, sodass ihr keine wichtige Szene verpasst.

Neben Fußball gibt es auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Golf, Tennis und vieles mehr bei SPOX zum Mitlesen. Eine Tagesübersicht findet ihr hier.

© getty

3. Liga 2019/20: Der 1. Spieltag im Liveticker

Der 1. Spieltag der neuen Saison der 3. Liga hat es durchaus in sich. Magdeburg gegen Braunschweig birgt besondere Brisanz und auch das Eröffnungsspiel der Löwen wird mit Spannung erwartet. Das sind alle Spiele im Überblick: