3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen zwei Partien in der 3. Liga an. Welche das sind und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

An diesem Wochenende findet der 1. Spieltag der neuen Saison statt. Nach einer Partie am Freitag und sechs am Samstag folgen heute zwei und morgen eine weitere.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Wer spielt heute wann?

Den Auftakt am heutigen Tag machen der Chemnitzer FC und Waldhof Mannheim um 13 Uhr. Eine Stunde später, also um 14 Uhr, wird dann auch die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem Halleschen FC angepfiffen.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Ausgewählte Partien der 3. Liga zeigen die dritten Programme der öffentlich-rechtlichen Sender. Für heute gibt es dieses Angebot jedoch nicht, somit bleibt Magenta Sport, um die Spiele live zu sehen. Das Angebot der Telekom ist kostenpflichtig, ist aber im Livestream im Web und über Apps auf diversen Geräten verfügbar.

3. Liga heute im Liveticker

Eine gute Alternative bietet SPOX mit seinem Liveticker. Jede wichtige Szene von den Plätzen in Chemnitz und Uerdingen bekommt ihr hier zeitnah mit, sodass ihr beim Spielgeschehen immer up to date bleibt.

Chemnitzer FC gegen Waldhof Mannheim - Hier geht es zum Liveticker!

KFC Uerdingen gegem Hallescher FC - Hier geht es zum Liveticker!

© getty

Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Nach 5.901 Tagen, also nach über 16 Jahren, trägt Waldhof Mannheim wieder ein Profispiel aus. Mit dieser Elf könnte Trainer Bernhard Trares gegen Chemnitz spielen:

Waldhof Mannheim: Scholz - Marx, Seegert, Conrad, Hofrath - Schuster, Diring - Deville, Korte, Sulejmani - Koffi

Scholz - Marx, Seegert, Conrad, Hofrath - Schuster, Diring - Deville, Korte, Sulejmani - Koffi Chemnitzer FC: Jakubov - Itter, Hoheneder, Langer, Milde - Sarmov - Frahn, Müller, Marcelo Freitas, Garcia - Bozic

KFC Uerdingen - Hallescher FC: Voraussichtliche Aufstellungen

Bitter für den HFC: Kapitän Jan Washausen wird wegen Wadenproblemen nicht spielen können, stattdessen übernimmt Sebastian Mai die Binde. Diese Ehre wird bei den Uerdingern auch Sommer-Neuzugang und Ex-Bayernspieler Jan Kirchhoff zuteil.

KFC Uerdingen: Königshofer - Großkreutz, Lukimya, Maxsö (Maroh), Dorda - Kirchhoff - Gündüz, Mbom, Pflücke (Rodriguez), Aigner - Evina

Königshofer - Großkreutz, Lukimya, Maxsö (Maroh), Dorda - Kirchhoff - Gündüz, Mbom, Pflücke (Rodriguez), Aigner - Evina Hallescher FC: Eisele - Lindenhahn, Vollert, Landgraf - Göbel, Papadopoulos, Jopek, Mast - Bahn - Mai, Guttau (Nietfeld)

© getty

3. Liga 19/20: Der 1. Spieltag

Der erste Spieltag der 3. Liga im Überblick: