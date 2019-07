3. Liga heute live: Chemnitzer FC gegen Waldhof Mannheim im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 1. Spieltags der neuen 3.-Liga-Saison 2019/20 trifft der Chemnitzer FC am heutigen Sonntag auf Waldhof Mannheim. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Duell der Aufsteiger an diesem ersten Spieltag der Saison 2019/20. Während der SV Waldhof Mannheim aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen ist, hat sich der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost durchgesetzt.

Wo und wann findet Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim statt?

Die Begegnung zwischen den beiden Aufsteigern wird am heutigen Sonntag um 13 Uhr angestoßen. Austragungsort der Partie ist das Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Die Arena fasst 25.000 Zuschauer.

Folgendes Schiedsrichter-Trio wird das Spiel leiten:

Robert Hartmann

Christian Leicher

Christian Dietz

3. Liga: Chemnitz gegen Mannheim im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga hält auch in diesem Jahr wieder hauptsächlich der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Das Angebot der Telekom beinhaltet alle Spiele der kompletten Saison live und in voller Länge.

Moderator: Benni Zander

Benni Zander Kommentator: Markus Herwig

Auch online wird ein Livestream angeboten, der entweder über magentasport.de oder die Magenta-Sport-App aufgerufen werden kann, welche sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereitsteht.

Ein Angebot im Free-TV zur Partie zwischen Chemnitz und Mannheim liegt nicht vor.

3. Liga: Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim heute im Liveticker

Als Alternative zum kostenpflichtigen Bewegtbild-Angebot der Telekom dient der SPOX-Liveticker. Jedes Spiel der dritten Liga wird zum entspannten Mitlesen angeboten.

Hier geht's zum Liveticker Chemnitz - Mannheim.

Neben den Spielen der dritten Liga und weiteren Fußball-Angeboten stellt SPOX auch weitere Sportarten im kompakten Liveticker zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Basketball, Handball, Tennis, Golf und Eishockey. Schaut euch am besten in der Liveticker-Tagesübersicht einfach einmal um.

3. Liga 2019/20: Der 1. Spieltag im Liveticker

Der erste Spieltag der neuen Saison hat es durchaus in sich. Magdeburg gegen Braunschweig birgt besondere Brisanz und auch im Anschluss an Chemnitz - Mannheim kann es am heutigen Sonntag noch heiß her gehen.