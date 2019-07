1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des ersten Spieltags der 3. Liga trifft der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag auf Eintracht Braunschweig. Wo ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC Magdeburg musste nach dem ersten Zweitliga-Jahr der Vereinsgeschichte postwendend wieder runter in die dritthöchste deutsche Spielklasse.

Auch die Eintracht aus Braunschweig blickt auf eine verkorkste Spielzeit zurück. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2018 folgte eine enttäuschende Saison, in der erst am letzten Spieltag mit einem 1:1 gegen Cottbus der Klassenerhalt in Liga 3 gesichert wurde.

3. Liga: Wo und wann findet Magdeburg - Braunschweig statt?

Die Begegnung findet am heutigen Samstag, den 20. Juli, um 17.45 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena statt. Das Stadion des FCM fasst 25.500 Plätze.

Magdeburg - Braunschweig heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig kann sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgt werden.

Das Erste überträgt ab 17.30 Uhr live aus Magdeburg. Online steht unter sportschau.de ein Livestream des Spiels zur Verfügung. Folgendes Duo berichtet aus der MDCC-Arena:

Kommentator: Eik Galley

Eik Galley Moderatorin: Julia Scharf

Alternativ zum Angebot des öffentlich-rechtlichen Senders, wird die Partie auch im Pay-TV zu sehen sein. Magenta Sport bietet den Drittliga-Auftakt zwischen Magdeburg und Braunschweig ebenfalls live und in voller Länge an.

Ein Livestream steht für Kunden oder Abonnenten unter magentasport.de zur Verfügung.

Magdeburg - Braunschweig: 3. Liga heute im Liveticker

Doch auch ohne Bewegtbild könnt ihr euch über Tore und das Spielgeschehen in der Partie zwischen Magdeburg und Braunschweig auf dem Laufenden halten. SPOX bietet einen umfassenden Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht's zum Liveticker Magdeburg gegen Braunschweig.

3. Liga 2019/20: Der 1. Spieltag im Liveticker

Der erste Spieltag der neuen Drittliga-Saison hat es sofort ordentlich in sich. Magdeburg gegen Braunschweig bietet dabei besondere Brisanz und auch das Eröffnungsspiel der Löwen aus München wird mit Spannung erwartet. Alle Spiele im Überblick: