Wer überträgt / zeigt Bayern II gegen Wolfsburg II im TV oder LIVESTREAM?

Der VfL Wolfsburg II hat mit dem Hinspiel-Sieg am Mittwoch ein deutliches Ausrufezeichen in der Aufstiegs-Relegation gegen den FC Bayern II gesetzt. Heute haben die Niedersachsen das entscheidende Relegations-Rückspiel in München vor der Brust. SPOX zeigt euch, wer die Partie live im TV und im Stream überträgt. Außerdem findet ihr hier alles Wichtige zum Anpfiff, dem Spielort sowie dem Schiedsrichter-Team.

Im Hinspiel überzeugten die Jung-Wölfe allen voran in der Offensive, während die Bayern-Reserve offensiv relativ wenig entgegen zu setzen hatte.

Aus FCB-Sicht ist symptomatisch, dass das einzige Bayern-Tor nicht von einem Bayern-Spieler, sondern vom gegnerischen Abwehrspieler Ziegele kam.

Bayern II gegen Wolfsburg II heute live: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel?

Auch heute wird das Relegationsspiel zwischen dem Bayern II und Wolfsburg II frei empfangbar zu sehen sein. Das BR überträgt die Live-Partie zwar nicht im Free-TV, dafür strahlt der öffentlich-rechtliche TV-Sender die Begegnung in voller Länge via BR-Livestream auf BRsport.de aus.

Neben dem BR ist außerdem das Pay-TV, genauer MagentaSport, mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns beginnt die Live-Berichterstattung bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff, also ab 15.45 Uhr. Telekom-Kunden können das MagentaSport-Angebot in den ersten 12 Monaten kostenlos genießen. Erst ab dem 13. Monat kostet das Live-Angebot 4,95€/Monat.

FC Bayern II gegen VfL Wolfsburg II: Anstoß, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Rückspiel um den Drittliga-Aufstieg wird, im Gegensatz zum Hinspiel am Mittwoch, schon drei Stunden früher angepfiffen. Anstoß des entscheidenden Rückspiels im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 16 Uhr. Dabei ist folgendes vierköpfiges Schiedsrichter-Gespann im Einsatz:

Schiedsrichter: Lasse Koslowski

Assistenten: Robert Wessel, Henry Müller

Vierter Offizieller: Nicolas Winter

FC Bayern München II und VfL Wolfsburg II: Formkurve beider Teams

Die jüngeren Pflichtspiel-Ergebnisse des VfL Wolfsburg II lassen sich durchaus sehen. Immerhin sind die U23-Wölfe seit nunmehr sechs Pflichtspielen ungeschlagen und haben dabei eine Tordifferenz von 16:5 Toren vorzuweisen.

Bei den FCB-Amateuren sieht es schon etwas anders aus. Nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage setzte es in den letzten beiden Pflichtspielen gleich zwei.

FC Bayern II - Ergebnis-Trend der letzten fünf Spiele: N - N - S - U - S

VfL Wolfsburg II - Form-Trend der letzten fünf Pflichtspiele: S - U - S - U - S

