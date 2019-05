Sonnenhof Großaspach - FSV Zwickau heute live: Die Partie im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Am frühen Nachmittag trifft heute die SG Sonnenhof Großaspach auf den FSV Zwickau. Alles was ihr zu dieser Drittliga-Begegnung wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zur Live-Berichterstattung im TV, Stream sowie mittels Live-Ticker.

Sonnenhof Großaspach gegen Zwickau: Daten zum Spiel, Formkurve

Das anstehende Drittliga-Duell zwischen Großaspach und Zwickau wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen.

Dabei treffen beide Teams heute in der Aspacher Mechatronik Arena aufeinander, die bei SG-Heimspielen Platz für 10.001 Zuschauer bietet. Eröffnet wurde die Mechatronik Arena in Aspach im August 2011, wobei sich die Baukosten auf 10,2 Millionen Euro beliefen.

Die Gastgeber verloren am 36. Spieltag in Karlsruhe beim KSC mit 1:2. Das Gäste-Team vom FSV Zwickau konnte hingegen zuletzt mit 5:2 gegen 1860 München gewinnen

Sonnenhof Großaspach gegen FSV Zwickau live: Heute im TV/LIVESTREAM

Eine Live-Übertragung der Partie Sonnenhof Großaspach - FSV Zwickau im Free-TV ist in dieser Woche nicht vorgesehen. Dafür zeigt MagentaSport das Spiel live und in voller Länge. Somit können Großaspach- und Zwickau-Anhänger, die das Aufeinandertreffen nicht vor Ort im Stadion verfolgen, ausschließlich im Pay-TV mitverfolgen.

Neben der Übertragung via Pay-TV, könnt ihr die Begegnung auch per MagentaSport-Livestream sehen. Rund eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 13.15 Uhr also, führt euch folgendes Duo durch die Sendung:

Kommentator: Martin Piller

Martin Piller Moderator: Konstantin Klostermann

Das MagentaSport-Angebot ist in den ersten 12 Monaten für jeden Telekom-Bestandskunden kostenlos abrufbar. Erst ab dem 13. Monat wird das Angebot kostenpflichtig und kostet danach 4,95€/Monat.

Großaspach gegen Zwickau heute im LIVETICKER

Die Ausstrahlungen im TV beziehungsweise im Livestream sind jedoch nicht die einzigen beiden Möglichkeiten zur Live-Verfolgung des Drittliga-Spiels Großaspach - Zwickau.

Natürlich könnt ihr alle Partien des 37. Spieltags der 3. Liga auch mithilfe des SPOX-Livetickers verfolgen. Zum Liveticker der Partie SG Sonnenhof Großaspach - FSV Zwickau geht's hier entlang.

SG Sonnenhof Großaspach - FSV Zwickau: Direkte Duelle

In der dritthöchsten Spielklasse des Landes trafen beide Vereine bislang fünfmal aufeinander. Dabei konnten die Großaspacher je zwei, die Zwickauer je drei Siege einfahren. Keines der fünf Duelle endete unentschieden.

Die Ergebnisse aller fünf direkten Aufeinandertreffen von Großaspach und Zwickau in der Übersicht:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 10.12.18 FSV Zwickau Sonnenhof Großaspach 3:0 26.01.18 FSV Zwickau Sonnenhof Großaspach 2:0 01.08.17 Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau 2:0 25.03.17 Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau 1:2 30.09.16 FSV Zwickau Sonnenhof Großaspach 0:2

3. Liga: Aktuelle Tabelle nach 36 Spieltagen mit Großaspach und Zwickau

Aktuelles Tabellen-Bild vor Beginn des 37. Spieltags: