Karlsruher SC gegen Sonnenhof Großaspach heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

In der 3. Liga stehen sich heute Nachmittag der Karlsruher SC und die SG Sonnenhof Großaspach gegenüber. SPOX informiert euch im Vorfeld in erster Linie über die Live-Berichterstattung im TV, Livestream und Liveticker.

Für beide Vereine sind die verbleibenden drei Liga-Spiele von enormer Bedeutung. Während der Karlsruher SC Tabellenrang Zwei hält, stehen die Großaspacher derzeit auf dem 17. Platz der 3. Liga.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

Karlsruher SC gegen Sonnenhof Großaspach live: TV und LIVE-STREAM

Das richtungsweisende Duell zwischen Karlsruhe und Sonnenhof Großaspach wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Im Free-TV zeichen sowohl der NDR als auch der SWR das Match.

Neben der Live-Übertragung im TV kann man das Spiel ebenfalls im Livestream anschauen: Hier sind die Livestreams des NDR und SWR abrufbar.

Wie üblich überträgt auch MagentaSport alle Partien der 3. Liga. Auch MagentaSport strahlt die Begegnung KSC - Sonnenhof Großaspach in voller Länge im TV und via Livestream aus. Für Telekom-Kunden ist das MagentaSport-Angebot in den ersten 12 Monaten kostenfrei. Somit können diese das anstehende Duell kostenlos sehen.

Karlsruher SC - Sonnenhof Großaspach heute im LIVE-TICKER

Außerdem tickert SPOX die Partie live und in voller Länge. Zum Liveticker des Duells Karlsruher SC gegen Sonnenhof Großaspach geht's hier lang.

Doch die Begegnung KSC - Sonnenhof Großaspach ist nicht das einzige im Liveticker abrufbare Live-Spiel des heutigen Drittliga-Samstags. Auch die fünf weiteren Partien, die parallel ausgetragen werden, sind im SPOX-Liveticker verfügbar. Hier geht's zur Übersicht.

Karlsruher SC - SG Sonnenhof Großaspach heute live: Mögliche Aufstellungen

Der Karlsruher SC tritt das anstehende Heimspiel ohne Sven Müller (Bandscheibenprobleme), Sercan Sararer (Adduktorenprobleme) und Marcel Thiede (5. Gelbe Karte) an.

Karlsruher SC - Vorauss. Aufstellung: Uphoff - Camoglu, Gordon, Pisot, Roßbach - Kobald, Wanitzek - Stiefler, M. Lorenz - Pourié, A. Fink

Auch der Kader der Großaspacher ist um einige verletzte Spieler dezimiert. SG-Trainer Schnorrenberg muss auf die verletzten Dem (Muskelriss im Oberschenkel), Gerezgiher (Wadenbeinbruch und Syndesmoseriss) sowie Meiser (Außenbandriss im Knie).

Sonennhof Großaspach - Vorauss. Aufstellung: K. Broll - Bösel, Leist, Gehring, Burger - Vitzthum - Hercher, M. Hingerl, Pelivan, Baku - Röttger

KSC gegen Sonnenhof Großaspach: Direkte Aufeinandertreffen

Der KSC und die Gäste aus Großaspach standen sich bislang lediglich in drei Pflichtspielen gegenüber. Alle drei gegenseitigen Aufeinandertreffen trugen die beiden Vereine jeweils in Liga Drei aus.

In Sachen Direkt-Vergleiche führt der Karlsruher SC vor Beginn des vierten Duells mit 2:1. Zu einem Unentschieden kam es bislang in keinem der direkten Vergleiche.

Alle Ergebnisse der direkten Duelle zwischen dem KSC und Sonnenhof Großaspach:

Datum Heim Gast Ergebnis 02.12.18 Sonnenhof Großaspach Karlsruher SC 1:2 07.03.18 Karlsruher SC Sonnenhof Großaspach 3:1 19.09.17 Sonnenhof Großaspach Karlsruher SC 1:0

3. Liga: Aktuelle Tabelle mit dem KSC und Sonnenhof Großaspach

Aktuelles Tabellen-Bild der dritten Liga vor Beginn des 36. Spieltags: