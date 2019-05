3. Liga: FSV Zwickau gegen Preußen Münster heute live im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Am letzten Spieltag der laufenden Drittliga-Spielzeit stehen sich heute Nachmittag der FSV Zwickau und der SC Preußen Münster gegenüber. SPOX versorgt euch im Vorfeld mit allen Spielinfos und zeigt euch, wie ihr die anstehende Partie live mitverfolgen könnt.

FSV Zwickau - Preußen Münster heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie Zwickau - Münster nicht zu sehen sein. Für Live-Bilder sorgt das Pay-TV, genauer MagentaSport. Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns beginnt die Live-Übertragung ab 13.15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Neben demEinzelspiel strahlt MagentaSport ebenfalls alle Live-Spiele in der Konferenz aus. MagentaSport zeigt die Partien im TV sowie im Livestream.

Telekom-Kunden müssen für MagentaSport-Inhalte im ersten Jahr nichts bezahlen. Mit Anfang des zweiten Jahres werden die Inhalte kostenpflichtig. Dann werden 4,95€ im Monat fällig.

FSV Zwickau - SC Preußen Münster: Spieldaten im Überblick

Anpfiff der Begegnung Zwickau gegen Münster ist heute um 13.30 Uhr. Auch die übrigen neun Partien am 38. Spieltag werden heute Nachmittag zur gleichen Uhrzeit angestoßen.

Der FSV Zwickau und der SC Preußen Münster bestreiten ihre letzten 90 Minuten der aktuellen Drittliga-Saison im Stadion Zwickau an der Stadionallee 1. Die Stadionanlage bietet 10.000 Sitzplätze und wurde im August 2016 eröffnet.

© getty

FSV Zwickau gegen Preußen Münster heute im LIVETICKER

Alternativlos sind die Live-Übertragungen im TV oder Livestream noch lange nicht. SPOX tickert alle Partien des 38. Spieltags der 3. Liga live, sodass ihr auch von unterwegs alle Live-Ergebnisse abrufen könnt.

SPOX bietet neben den Einzelspielen auch eine Live-Konferenz an. Zur Live-Partie FSV Zwickau - Preußen Münster geht's hier lang.

FSV Zwickau - SC Preußen 06 Münster: Top-Torjäger beider Teams

Die beiden Tabellennachbarn aus Zwickau und Münster kommen in dieser Drittliga-Saison nahezu auf dieselbe Anzahl an Toren sowie Gegentoren. Der FSV Zwickau hat in bislang 37 Ligaspielen 48 Mal getroffen, während die Gäste nur einen Treffer weniger verbuchten (47 Tore).

FSV Zwickau - Top-Torschützen:

Spieler Saison-Tore R. König 10 T. Wachsmuth 10 D. Frick 6

SC Preußen Münster - Top-Torschützen:

Spieler Saison-Tore M. Kobylański 12 R. Klingenburg 9 R. Dadaşov 8

3. Liga: Letzte Ergebnisse von Zwickau und Preußen Münster

Letzte fünf Ergebnisse des FSV Zwickau im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 14.04.19 SpVgg Unterhaching FSV Zwickau 2:0 20.04.19 FSV Zwickau Würzburger Kickers 2:0 27.04.19 SV Meppen FSV Zwickau 2:0 04.05.19 FSV Zwickau 1860 München 5:2 11.05.19 Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau 5:2

Letzte fünf Ergebnisse von Preußen Münster im Überblick: