Preußen Münster gegen den Karlsruher SC heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Preußen Münster trifft am 37. Spieltag der 3. Liga auf den Karlsruher SC. Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM sowie einem LIVE-TICKER findet ihr hier.

Für Preußen Münster geht es darum, sich positiv aus der Saison zu verabschieden. Der Karlsruher SC kann heute mit einem Sieg den direkten Aufstieg in die zweite Liga klarmachen.

Preußen Münster gegen Karlsruher SC heute live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison liegen die Rechte für Deutschlands 3. Liga komplett bei der Telekom. Dementsprechend könnt ihr das heutige Spiel zwischen Preußen Münster und dem Karlsruher SC auch auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport verfolgen. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die Telekom auch einen Livestream auf magentasport.de an.

Wer kein Telekom-Abonnement besitzt, kann das Spiel heute auch im SWR oder WDR verfolgen. Die Übertragung startet um 13.15 Uhr. Bei Bedarf kannr das Spiel auch kostenlos im Livestream in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden.

Münster gegen Karlsruhe heute im LIVE-TICKER

Wer die Partie heute nicht vor dem großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat die Möglichkeit, auf den SPOX-Liveticker zurückzugreifen. Dort verpasst ihr ab 13.30 Uhr keine wichtige Spielszene und seid immer auf dem Laufenden.

Preußen Münster gegen Karlsruher SC heute live: Schiedsrichter

Die Partie wird heute, wie alle Spiele, um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Preußenstadion in Münster, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten.

Schiedsrichter: Lasse Koslowski

Lasse Koslowski Assistenten: Stefan Zielsdorf, Konrad Oldhafer

Kurios: Preußen Münster hat für die Karlsruher Auswärtsfans einen Heimblock geräumt. So können die knapp 3.000 Fans, die nach Münster reisen, auch alle in der Arena Platz finden und es Randale werden vermieden.

Preußen Münster: Ausrufezeichen gegen Karlsruher SC?

Dass Preußen Münster Aufstiegskandidaten ordentlich die Suppe versalzen kann, stellten die Münsteraner erst am vergangenen Wochenende unter Beweis: In Halle gewann man mit 2:1. Der Hallesche FC hat durch die Niederlage jetzt nur noch geringe Chancen auf den Aufstieg.

Würde die Saison noch ein paar Spieltage länger gehen, hätte Münster in der aktuellen Form bestimmt noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden können. Nach elf Punkten aus den letzten fünf Spielen geht es jetzt aber nur noch um Platz fünf.

Die Form Preußen Münsters in den letzten fünf Spielen

Datum Gegner Ergebnis Fr., 05.04.19 SV Meppen (H) 1:1 Sa., 13.04.19 TSV 1860 München (A) 1:0 Sa., 20.04.19 SG Sonnenhof Großaspach (H) 1:0 So., 28.04.19 Eintracht Braunschweig (A) 3:3 Sa., 04.05.19 Hallescher FC (A) 2:1

Karlsruher SC: Direkten Aufstieg durch Sieg gegen Münster klarmachen

In Karlsruhe könnten heute schon kurz nach 15 Uhr die Champagner-Korken knallen: Falls der KSC heute in Münster drei Punkte holt, ist ihnen der direkte Aufstieg in die zweite Liga nicht mehr zu nehmen.

Der Weg dahin war alles andere als leicht, allerdings legten die Karlsruher im Saisonendspurt noch einmal den Turbo ein und gewannen vier der letzten fünf Ligaspiele. Selbst wenn Wiesbaden noch vorbeiziehen sollte, spielt der KSC mindestens in der Relegation.

Die Form des Karlsruher SC in den letzten fünf Spielen

Datum Gegner Ergebnis Sa., 06.04.19 SpVgg Unterhaching 4:0 Mo., 15.04.19 Würzburger Kickers 0:0 Sa., 20.04.19 SV Meppen 3:1 Sa., 27.04.19 TSV 1860 München 2:0 Sa., 04.05.19 SG Sonnenhof Großaspach 2:1

Preußen Münster gegen den Karlsruher SC: Die letzten direkten Duelle

In drei Spielzeiten der 3. Liga trafen die beiden Mannschaften zuletzt aufeinander. Der KSC hat dabei drei der letzten fünf Spiele für sich entschieden, im Hinspiel wurde Preußen Münster mit 5:0 aus dem Wildpark geschossen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 08.12.2018 Karlsruher SC Preußen Münster 5:0 31.03.2018 Karlsruher SC Preußen Münster 3:0 21.10.2017 Preußen Münster Karlsruher SC 1:1 20.04.2013 Preußen Münster Karlsruher SC 2:1 27.10.2012 Karlsruher SC Preußen Münster 2:1

3. Liga: Der 37. Spieltag im Überblick

Das spannendste Duell findet heute in Halle statt: Der Hallesche FC muss die letzte Chance nutzen, doch noch die Relegation zu erreichen, Eintracht Braunschweig hingegen kämpft um den Klassenerhalt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 11.05. 13:30 Hallescher FC Eintracht Braunschweig Energie Cottbus Aalen FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 SV Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching Sportfreunde Lotte Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 1860 München SC Fortuna Köln Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau SC Preußen 06 Münster Karlsruher SC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Gleich acht Mannschaften kämpfen vor diesem Spieltag noch um den Klassenerhalt. Der VfR Aalen ist als einziger Verein schon vorzeitig abgestiegen. An der Tabellenspitze steht der VfL Osnabrück schon als Meister fest.