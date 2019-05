3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag finden in der 3. Liga zwei Begegnungen statt. Wer gegeneinander antritt und was ihr über die TV-Übertragung, Livestream und Liveticker wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der 3. Liga finden am heutigen Sonntag zwei Spiele statt: Der KFC Uerdingen empfängt Energie Cottbus und Eintracht Braunschweig gastiert beim VfR Aalen.

3. Liga: Die heutigen Spiele im Überblick

Während die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Energie Cottbus um 13 Uhr beginnt, wird Eintracht Braunschweig gegen den VfR Aalen um 14 Uhr angepfiffen.

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr KFC Uerdingen Energie Cottbus 14 Uhr Eintracht Braunschweig VfR Aalen

3. Liga heute live: TV-Übertragung und Livestream

Keines der beiden Spiele wird heute im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, die jeweiligen Begegnungen live und exklusiv. Dazu wird noch ein Livestream der Telekom angeboten.

3. Liga: Der Liveticker bei SPOX

Solltet ihr kein Abonnement bei der Telekom besitzen, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

3. Liga heute live: Die Vorschau

KFC Uerdingen - Energie Cottbus:

Der KFC Uerdingen befindet sich im gesicherten Mittelfeld, Cottbus hingegen steht mit 38 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Allerdings kann Energie mit einem Sieg einige Plätze gutmachen, da es im unteren Tabellendrittel der 3. Liga enorm eng zugeht.

Eintracht Braunschweig - VfR Aalen:

Durch die enge Tabellensituation muss sich auch Braunschweig nach unten orientieren. Der BTSV hat lediglich drei Punkte Vorsprung vor PLatz 18 und 19. Um Aalen steht es hingegen noch schlechter. Der VfR steht mit nur 30 Punkten weit abgeschlagen am Tabellenende.

3. Liga heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Uerdingen - Cottbus:

Uerdingen: Benz - Großkreutz, Erb, Lukimya, Dorda - Konrad, Krempicki, Beister, Pflücke - Rodriguez, Aigner

Cottbus: Spahic - Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter - Gjasula, Bohl, Hemmerich, Marcelo Freitas - Viteritti, Rangelow

Braunschweig - Aalen:

VfR: Bernhardt - Büyüksakarya, Geyer, Rehfeldt, P. Funk - Papadopoulos, Fennell - Sliskovic, Schnellbacher - Sessa, Morys

BTSV: Fejzic - Becker, Nkansah, Kijewski - Kessel, Fürstner, Pfitzner, Putaro - Janzer - Bär, P. Hofmann

3. Liga: Die Tabelle