Hallescher FC - 1860 München heute live: TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag beginnt der 34. Spieltag in der 3. Liga. Zur Nachmittagszeit treffen die Profis des Halleschen FC auf den TSV 1860 München. SPOX liefert euch alles Wichtige zur Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker. Außerdem informieren wir euch über die möglichen Aufstellungen beider Teams.

Vor knapp einem Jahr entschied sich Torsten Ziegner, die Trainerbank des FSV Zwickau gegen die des Halleschen FC einzutauschen. Seitdem läuft es wie geschmiert für ihn und den neuen Arbeitgeber. Unter Ziegner spielen die Sachsen ihr beste Saison der Vereinsgeschichte und sind in Sachen Aufstieg einer der Top-Favoriten.

Mit einem Sieg sowie einer Niederlage des Karlsruher SC und des SV Wehen Wiesbaden könnten die Haller gar auf einen direkten Aufstiegsrang vorrücken.

Hallescher FC gegen 1860 München im TV und LIVESTREAM

Zwei von sieben Samstags-Begegnungen der 3. Liga werden heute im Free-TV übertragen. Darunter ist heute auch die Partie des Halleschen FC gegen 1860 München. Mit Spielbeginn um 14 Uhr geht es auch mit den Live-Übertragungen im BR und im MDR los. Folgende Besetzungen begleiteten euch durch den Drittliga-Nachmittag:

BR: Andre Siems (Kommentator), Charly Hilpert (Moderator), Michael Hofmann (Interviewgast)

MDR: Tom Scheunemann (Moderator)

Beide TV-Sender strahlen die Partie im Fernsehen und im Livestream aus. Das Spiel ist sowohl im BR-Livestream als auch im MDR-Livestream zu sehen.

Neben den Öffentlich-Rechtlichen zeigt der Pay-TV-Sender MagentaSport das anstehende Duell zwischen Halle und 1860 München. Kommentiert wird die Partie von Lenny Leonhardt, während Anett Sattler als Moderatorin an den Start geht. Für alle Bestandskunden der Telekom ist das MagentaSport-Angebot in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Ab dem 13. Monat ist das Angebot von MagentaSport für 4,95€/Monat abrufbar.

Hallescher FC - 1860 München heute im LIVETICKER

Aber das ist noch lange nicht alles, was die Live-Berichterstattung zu einem der Topspiele des 34. Spieltags angeht. Auch SPOX verfolgt das Spielgeschehen in Halle live. Ab 14 Uhr tickert SPOX das Spiel Hallescher FC - 1860 München live und in voller Länge.

Zum SPOX-Liveticker der Partie Hallescher FC - 1860 München geht es hier lang.

Hallescher FC - TSV 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

HFC-Trainer Torsten Ziegner muss beim anstehenden Heimspiel auf zwei seiner Schützlinge verzichten. Henschel (Außenbandriss im Knie) und Fetsch (Kapselriss im Sprunggelenk) fehlen dem Halleschen Kader verletzt. Auch beim Gegner aus München sind noch lange nicht alle Mann an Bord. 1860-Trainer Bierofka kann beim heutigen Gastspiel nicht auf Bonmann (Fußverletzung), Berzel (Adduktorenprobleme), Bekiroglu (Sportgerichtsurteil), Moll (Kreuzbandriss), Willsch (Leisten-OP) und Mölders (5. Gelbe Karte) zurückgreifen.

Hallescher FC - Voraussichtliche Aufstellung: K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Jopek, Sohm - Bahn - Mai, Pagliuca

K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Jopek, Sohm - Bahn - Mai, Pagliuca 1860 München - Voraussichtliche Aufstellung: Hiller - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Wein, Abruscia - Lex, Karger - Owusu, Ziereis

3 Liga: Aktuelle Tabelle mit Halle und 1860 München

Tabellen-Stand vor Beginn des 34. Spieltags der 3. Liga: