3. Liga: Spielplan, Topspiel und Live-Übertragungen am 35. Spieltag

Am kommenden Freitag kommt es in Großaspach zum ersten Duell des 35. Spieltags der 3. Liga. Darauf folgen sechs Samstags- und zwei Sonntagsspiele sowie eine Partie am Montag. SPOX liefert euch den Gesamt-Überblick zu allen Begegnungen am 35. Spieltag und zeigt euch, wo die Spiele live übertragen werden.



Die erste Entscheidung ist in Liga drei bereits gefallen: Am vergangenen Samstag sicherte sich der VfL Osnabrück durch einen 2:0-Heimsieg gegen den VfR Aalen den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Damit ist nur noch ein direkter Aufstiegsplatz zu vergeben, den derzeit der Karlsruher SC mit 62 Punkten einnimmt. Neben dem KSC hofft auch der SV Wehen Wiesbaden (58 Punkte) und der Hallesche FC (59 Punkte) auf einen direkten Aufstieg.

3. Liga - 35. Spieltag: Alle Spiele in der Übersicht

Mit dem Halleschen FC ist am Freitag der erste Aufstiegskandidat im Einsatz. Am Samstag zieht dann der Karlsruher SC nach. Im Topspiel der Woche sind die Karlsruher beim TSV 1860 München zu Gast.

Erst am Montag greift der SV Wehen Wiesbaden gegen Kaiserslautern ins Geschehen des 34. Drittliga-Spieltags ein.

Doch nicht nur das Thema Aufstieg ist in dieser Woche ein großes, einige Teams der 3. Liga müssen noch um den direkten Klassenerhalt bangen. Vier Spieltag vor Saisonende hat der VfR Aalen die mit Abstand schwierigste Ausgangslage. Die Mannschaft von Rico Schmitt steht vor Beginn des 35. Spieltags bei 30 Zählern und acht Punkten Rückstand auf den rettenden 16. Tabellenplatz.

Alle Begegnungen des 35. Spieltags der 3. Liga im Überblick:

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Freitag 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach Hallescher FC Samstag 13:15 Uhr TSV 1860 München Karlsruher SC Samstag 14:00 Uhr VfR Aalen KFC Uerdingen Samstag 14:00 Uhr FC Energie Cottbus VfL Osnabrück Samstag 14:00 Uhr Hansa Rostock Sportfreunde Lotte Samstag 14:00 Uhr Würzburger Kickers Fortuna Köln Samstag 14:00 Uhr SV Meppen FSV Zwickau Sonntag 13:00 Uhr SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena Sonntag 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig Preußen Münster Montag 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Kaiserslautern

3. Liga live: Begegnungen im Free-TV und Pay-TV

Zwei Partien des 35. Spieltags werden live im Free-TV zu sehen sein. Am Samstag wird das Nachmittags-Duell zwischen Cottbus und Osnabrück von gleich drei öffentlich-rechtlichen TV-Sendern übertragen. In Cottbus ist neben dem MDR, ebenso das NDR und das rbb mit von der Partie.

Das zweite Live-Spiel im Free-TV ist die Partie 1860 München - Karlsruher SC. Übertragen wird das Topspiel der Woche von der ARD und bekommt somit die ganz große Coverage im TV. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, ab 13 Uhr, melden sich Moderator Markus Othmer und Reporter Bernd Schmelzer live aus München.

Um die restliche Live-Berichterstattung von den Partien am 35. Spieltag, kümmert sich wieder MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich für die laufende Spielzeit die Rechte für alle Live-Spiele der 3. Liga gesichert und geht auch diese Woche wieder live auf Sendung.

Beide TV-Sender bieten einen eigenen Livestream an, sodass das Topspiel zwischen 1860 München und Karlsruhe sowohl im Livestream bei MagentaSport als auch im ARD-Livestream zu sehen ist.

1860 München gegen Karlsruher SC: Hintergründe zum Topspiel der dritten Liga

Anpfiff der Partie 1860 München - Karlsruher SC ist am Samstag um 13.15 Uhr. Das Spiel wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München ausgetragen und erst das zweite direkte Aufeinandertreffen beider Vereine in der 3. Liga. Beide Teams standen sich mit Abstand am öftesten in der 2. Bundesliga gegenüber, zuletzt Anfang 2017.

Die drei letzten Direkt-Duelle beider Teams in der Übersicht (2. Und 3. Liga):

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 25.11.18 3. Liga Karlsruher SC 1860 München 3:2 11.02.17 2. Liga 1860 München Karlsruher SC 2:1 27.08.16 2. Liga Karlsruher SC 1860 München 0:0

Form-Trend von 1860 München und Karlsruher SC (letzte fünf Spiele):

1860 München: N - N - N - U - S

Karlsruher SC: S - U - S - N - S

3. Liga: Top-Torjäger der laufenden Spielzeit

Der 28-jährige KSC-Angreifer Marvin Pourie führt die Torjägerliste der 3. Liga unangefochten an. Pourie steht derzeit bei 19 Saisontoren, gefolgt von Wehen Wiesbadens Manuel Schäffler mit 15 Treffern und Kyereh (14 Tore).

Die Top-Torschützen der 3. Liga (Saison 2018/19):

Spieler Team Tore M. Pourié Karlsruhe 19 M. Schäffler Wiesbaden 15 D. Kyereh Wiesbaden 14 A. Fink Karlsruhe 13 N. Proschwitz Meppen 13 S. Hain Unterhaching 13 M. Beister Uerdingen 11 M. Álvarez Osnabrück 11 O. Ademi Würzburg 10

3. Liga: Tabelle der dritten Liga nach 34 Spieltagen

Aktuelle Tabellen-Situation vor Beginn des 34. Drittliga-Spieltags: