1. FC Kaiserslautern - VfR Aalen heute live: 3. Liga im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am heutigen Drittliga-Samstag stehen sechs Liga-Partien an. Unter anderem empfängt der 1. FC Kaiserslautern den VfR Aalen. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV oder Livestream seht und wo es eine Liveticker zum Spiel gibt. Außerdem bekommt ihr einen Einblick in die Kadersituation beider Teams.

Beim 1. FC Kaiserslautern zeigt die Formkurve in letzter Zeit deutlich nach oben. Mit ordentlich Selbstvertrauen und nur einer Niederlage aus zehn Drittliga-Spielen empfangen die Lauterer heute vor heimischer Kulisse das Tabellenschlusslicht aus Aalen.

Der VfR Aalen steht nach nur zwei Siegen in zehn Spielen unter Zugzwang und will nach zuletzt drei Unentschieden wieder auf die Siegerstraße zurückfinden.

1. FC Kaiserslautern gegen VfR Aalen: Anpfiff, Schiedsrichter, Spielort

Die Drittliga-Begegnung am 32. Spieltag zwischen dem FC Kaiserslautern und VfR Aalen wird mit Anpfiff um 14 Uhr im legendären Fritz-Walter-Stadion ausgetragen. Folgende Schiedsrichter leiten die Begegnung FCK vs. VfR:

Schiedsrichter: Oliver Lossius

Assistenten: Matthias Lämmchen, Steven Greif

1. FC Kaiserslautern - VfR Aalen: Verkaufte Tickets

Das Ticket-Kontingent für diese Partie ist noch lange nicht ausgeschöpft. Bisher wurden 16.100 Tickets verkauft. Zur Erinnerung: das Fritz-Walter-Stadion ist mit einer Zuschauerkapazität von 49.780 Plätzen ausgestattet.

1. FC Kaiserslautern - VfR Aalen live im TV und LIVESTREAM

Selbstverständlich wird das Spiel in Kaiserslautern auch live im TV übertragen. Allerdings nicht im Free-TV, sondern ausschließlich beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Ab 13.45 Uhr gehen Kommentator Mario Bast und Moderatorin Nele Schenker auf Sendung.

Die Partie des Tabellenachten gegen den Tabellenletzten ist sowohl im TV als auch im Livestream auf MagentaSport zu sehen. Für alle Telekom-Kunden ist das MagentaSport-Angebot kostenfrei abrufbar. Nicht-Telekom-Kunden können das Live-Sport-Paket für 9,95€/Monat im Jahresabo buchen.

FC Kaiserslautern gegen VfR Aalen: LIVETICKER zur Partie

Außer der Live-Übertragung des Spiels bei MagentaSport könnt ihr das komplette Spielgeschehen auch bei SPOX mitverfolgen. Über den SPOX-Liveticker seid ihr hautnah dabei und verpasst kein spielentscheidendes Ereignis.

Hier kommt ihr direkt zum Liveticker der Partie FC Kaiserslautern - VfR Aalen.

1. FC Kaiserslautern - VfR Aalen: Kader und Aufstellungen

Aufgrund von Verletzungen können die Hausherren auf drei ihrer Akteure nicht zurückgreifen. Esmel (Kreuzbandriss), Jonjic (Trainingsrückstand) und Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) fehlen dem FCK beim anstehenden Heimspiel.

FC Kaiserslautern - Mögliche Aufstellung: Grill - K. Kraus, Sickinger, Hainault - Löhmannsröben, Albaek - Schad, Bergmann, Pick - Kühlwetter, T. Thiele

Beim VfR Aalen sieht es kadertechnisch viel besser aus. Der Kader von VfR-Coach Rico Schmitt ist frei von Verletzungen und somit vollzählig.

VfR Aalen - Mögliche Aufstellung: Bernhardt - Ristl, Schoppenhauer, Rehfeldt, P. Funk - Fennell, Geyer - Andrist, Sessa, Morys - Sliskovic

3. Liga: Die Top-Torschützen der laufenden Spielzeit

