Würzburger Kickers gegen 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der 3. Liga versucht der TSV 1860 München seine Siegesserie beim FC Würzburger Kickers fortzusetzen. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur heutigen Partie und verrät, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Würzburger Kickers spielten zuletzt zweimal Unentschieden in Folge, erst trennten sie sich mit 2:2 von Eintracht Braunschweig und am vergangenen Spieltag schließlich mit 1:1 vom SV Meppen. Auf der anderen Seite gewann 1860 München seine letzten beiden Begegnungen knapp mit 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden und die SpVgg Unterhaching.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kickers gegen 1860: Anpfiff, Ort und Schiedsrichter

Auch diesmal beginnt das Samstagsduell zwischen den Würzburger Kickers und 1860 München am Mittag um 14 Uhr. Gespielt wird in der flyeralarm Arena in Würzburg, welche Platz für 13.090 Zuschauer bietet. Dieses Schiedsrichtergespann ist heute im Einsatz:

Schiedsrichter: Florian Lechner

Florian Lechner Assistenten: Johannes Schipke, Chris Rauschenberg

Würzburg vs. 1860 München: TV-Übertragung und Livestream

Ihr könnt die heutige Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und 1860 München sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV verfolgen. MagentaSport überträgt jede Partie der 3. Liga live und in voller Länge und bietet zudem noch einen Livestream an. Allerdings wird dieses Duell ebenfalls auf dem öffentlich-rechtlichen Sender BR übertragen.

FC Würzburger Kickers - TSV 1860 München im LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, die heutige Partie live zu verfolgen, ist der Liveticker von SPOX. Somit seid ihr auch von unterwegs stets erstklassig über das Spielgeschehen informiert und verpasst keine entscheindende Aktion auf dem Feld. Mit dem Konferenz-Liveticker könnt ihr euch sogar gleich alle sechs Drittligaspiele am Samstag im Blick behalten.

Kickers vs. 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

Kickers: Drewes - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Sontheimer, Bachmann, Elva - Ademi, Baumann

Drewes - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Sontheimer, Bachmann, Elva - Ademi, Baumann 1860: Hiller - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Lex, Wein, Bekiroglu, Karger - Mölders, Owusu

Würzburger Kickers gegen 1860 München: Die letzten Duelle

Das Hinspiel im Oktober letzten Jahres endete mit einem 1:1-Unentschieden. Zuvor trafen die Würzburger Kickers und 1860 München in der nächsthöheren Spielklasse, der 2. Bundesliga, aufeinander. Diese Duell konnten die heutigen Gäste mit 2:1 für sich entscheiden.

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. Liga 01.10.2018 TSV 1860 München FC Würzburger Kickers 1:1 (0:0) 2. Bundesliga 17.03.2017 TSV 1860 München FC Würzburger Kickers 2:1 (0:0) DFB-Pokal 25.10.2016 FC Würzburger Kickers TSV 1860 München 3:4 (0:0) 2. Bundesliga 02.10.2016 FC Würzburger Kickers TSV 1860 München 2:0 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle zum 29. Spieltag

Im Mittelfeld der Tabelle geht es sehr eng zu, bei einer Niederlage könnte 1860 München um einige Plätze abrutschen. Ein Sieg würde den Klub auf der anderen Seite lediglich an den SV Wehen Wiesbaden auf Rang vier heranbringen. Trotz einem relativ großen Abstand auf die Würzburger Kickers (5. vs. 10.) in der Tabelle trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte.