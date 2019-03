Sportfreunde Lotte gegen 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Sportfreunde Lotte empfangen heute zum 29. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wo ihre diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erhaltet ihr bei SPOX.

Die englische Woche lief bisher nicht besonders zufriedenstellend für Lotte. Zuerst kassierten die Sportfreunde eine 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Köln, gefolgt von einem 1:1-Unentschieden gegen Abstiegskandidat Carl Zeiss Jena. Der FCK hingegen befindet sich im Aufschwung und ist seit nunmehr sechs Partien ungeschlagen. Von den vergangenen vier Begegnungen konnten sie trotzdem nur eine gewinnen, am Sonntag schlugen die Pfälzer Jena mit 4:1.

Lotte vs. Kaiserslautern: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Drittligaduell zwischen Lotte und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute Mittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Frimo Stadion in Lotte. Dieses Schiedsrichtergespann leitet das Spiel:

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger

Wolfgang Haslberger Assistenten: Jochen Gschwendtner, Christopher Schwarzmann

Sportfreunde Lotte gegen FCK: TV-Übertragung & Livestream

Die Begegnung zwischen Lotte und dem FCK wird am 29. Spieltag nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen seid ihr mal wieder auf MagentaSport angewiesen, wenn ihr die Partie live und in voller Länge am Bildschrim verfolgen wollt. Der Pay-TV-Sender hat auch einen eigenen Livestream im Angebot. Als Telekom-Kunde könnt ihr diesen Service kostenfrei nutzen, da er bei euch bereits im Abonnement inbegriffen ist.

VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER

Allerdings benötigt ihr nicht zwingend ein Abo, um das heutige Spiel live mitzuverfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr nämlich auch so top informiert und bleibt sogar von unterwegs stets auf dem Laufenden. Wenn ihr das Spielgeschehen aller Drittligapartien am Samstag im Auge behalten wollte, dann nutzt einfach den Konferenz-Liveticker.

FCK bei Sportfreunde Lotte: Voraussichtliche Aufstellungen

FCK: Grill - K. Kraus, Sickinger, Hainault - Schad, Albaek, Bergmann, Sternberg - Hemlein, Kühlwetter, T. Thiele

Grill - K. Kraus, Sickinger, Hainault - Schad, Albaek, Bergmann, Sternberg - Hemlein, Kühlwetter, T. Thiele Lotte: Kroll - Langlitz, M. Rahn, Straith, Härtel - J. Hofmann, M. Schulze, Chato, Oesterhelweg - Jovic, Wegkamp

3. Liga: Die Tabelle zum 29. Spieltag

Beide Mannschaften kämpfen Kopf an Kopf in der Tabelle, aktuell trennen sie zwei Punkte. Ein großer Sprung ist dennoch sowohl für die Sportfreunde Lotte als auch für den FCK möglich. Für das Heimteam geht es aber vor allem darum, sich weiter von Fortuna Köln und den unteren Tabellenplätzen zu distanzieren.