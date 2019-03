VfL Osnabrück - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FSV Zwickau ist eines von insgesamt sieben Spielen des 27. Spieltags der 3. Liga am heutigen Samstag. Wer das Drittliga-Duell heute im TV oder im Livestream überträgt und mit welchen Aufstellungen beide Teams auflaufen, erfahrt ihr hier bei SPOX.



Am heutigen Samstag kommt es zu einem Duell, bei dem die Rollen klar verteilt sind. Mit dem VfL Osnabrück empfängt der Spitzenreiter der 3. Liga den Tabellen-14. aus Zwickau.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Duell VfL Osnabrück gegen FSV Zwickau bedeutet aber auch die Heimkehr eines ehemaligen VfL-Verantwortlichen. Joe Enochs kehrt als Cheftrainer des FSV Zwickau an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der US-Amerikaner lief zu aktiven Zeiten von 1996 bis 2008 für Osnabrück auf, ehe er sich vom Co-Trainer zum Cheftrainer hocharbeitete. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist. Das würde mir auch keiner glauben - bei all dem, was ich mit dem VfL erlebt habe", sagte Enochs über seine Rückkehr.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau: Anstoß, Stadion und Schiedsrichter

Die heutigen Samstagsspiele der 3. Liga werden alle zeitgleich um 14 Uhr angepfiffen. Die Schiedsrichter-Konstellation für das Duell Osnabrück gegen Zwickau sieht so aus:

Schiedsricher: Mitja Stegemann

Linienrichter: Florian Exner, Niklas Dardenne

© getty

VfL Osnabrück gegen FSV Zwickau live: TV-Übertragung und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden von MagentaSport live übertragen. Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns bietet allen Telekom-Kunden ein Jahres-Abo für 9,95€/Monat an. Inbegriffen sind unter anderem die Sky Konferenzen der Bundesliga, UEFA Champions League und der DKB Handball-Bundesliga.

Neben dem Pay-TV überträgt heute auch das Free-TV zwei der sieben Samstagsspiele der 3. Liga. Eines davon ist auch die Partie VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau, welche im MDR und im NDR zu sehen sein wird. Selbstverständlich stellt sowohl der MDR als auch der NDR einen Livestream im Internet zur Verfügung.

VfL Osnabrück - FSV Zwickau heute im LIVETICKER

Als Alternative zur klassischen TV-Übertragung kann das Spiel über einen Liveticker mitverfolgt werden. Mithilfe des Livetickers von SPOX verpasst ihr keine entscheidenden Spielereignisse und könnt auch von unterwegs den Spielverlauf mitverfolgen.

Die Partie VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau ist genauso im Liveticker verfügbar wie die sechs weiteren Parallelspiele.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL-Trainer Daniel Thioune muss beim heutigen Heimspiel ohne sechs seiner Spieler zurechtkommen. Fünf fallen verletzungs- oder krankheitsbedingt aus (Dercho, Agu, A. Riemann, Girth, Heider). Ein Profi fehlt dem VfL gelbgesperrt (Konstatin Engel).

Voraussichtliche Aufstellung - VfL Osnabrück: N.-J. Körber - Ajdini, Susac, Konrad, Trapp - Blacha, U. Taffertshofer - Amenyido, Ouahim, Farrona Pulido - Alvarez

Dem FSV Zwickau fehlen Kamenz und Bickel (beide Reha nach Meniskus-OP), Hodek (Reha nach Kreuzbandriss), Mäder (Reha nach Hirnhautentzündung) und Wachsmuth (5. Gelbe Karte).

Voraussichtliche Aufstellung - FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Antonitsch, Gaul, Lange - Reinhardt, Frick - Schröter, K. Hoffmann, Miatke - König

Tabelle der 3. Liga mit VfL Osnabrück und FSV Zwickau

Aktueller Stand der Tabelle in der 3. Liga: