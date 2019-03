Energie Cottbus gegen Preußen Münster: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 27. Spieltag der 3. Liga ist der SC Preußen Münster beim FC Energie Cottbus zu Gast. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur heutigen Partie und erfahrt, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Energie Cottbus wartet seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg, immerhin holten sie jedoch am vergangenen Spieltag ein 0:0-Unentschieden bei Sonnenhof Großaspach heraus. Der letzte Erfolg war im Dezember 2018 gegen Hansa Rostock, wo sie mit 2:0 gewannen.

Preußen Münster auf der anderen Seite konnte zuletzt seine sieglose Dürre von drei Partien überwinden und bezwang den VfR Aalen zuhause deutlich mit 4:0. Somit befinden sie sich weiterhin im Rennen um die vorderen Tabellenplätze.

Cottbus vs. Münster: Anpfiff, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SC Preußen Münster wird, wie üblich für den Samstag, am Mittag um 14 Uhr angepfiffen. Das Stadion der Freundschaft mit Platz für 22.528 Zuschauer ist der heutige Austragungsort der Drittligapartie.

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus

Bibiana Steinhaus Assistenten: Andre Schönheit, Simon Rott

Energie Cottbus - Preußen Münster: TV-Übertragung und Livestream

Ihr könnt das Duell zwischen Energie Cottbus und Preußen Münster heute live im Free-TV verfolgen. Das Spiel wird sowohl im rbb als auch auf dem WDR in voller Länge übertragen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg stellt euch zudem einen kostenfreien Livestream zur Verfügung.

Der Pay-TV-Sender MagentaSport strahlt die Partie ebenfalls live aus und bietet euch einen eigenen Livestream an. Als Telekom-Kunde könnt ihr diesen Service kostenfrei nutzen.

Energie Cottbus vs. Preußen Münster heute im LIVE-TICKER

Zusätzlich wartet natürlich wieder der Liveticker von SPOX auf euch. Sowohl die Konferenz aller Samstagsspiele als auch die Einzelpartie könnt ihr somit von unterwegs verfolgen und bleibt erstklassig über das Spielgeschehen informiert.

Preußen Münster - Energie Cottbus: Die letzten Drittligaduelle

Beide Mannschaften trafen lediglich in der 3. Liga aufeinander, wobei Preußen Münster die letzten zwei Duelle deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Der letzen Sieg von Energie Cottbus liegt derweil schon einige Zeit zurück und war im Jahr 2014.

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 21.09.2018 SC Preußen Münster FC Energie Cottbus 3:0 (2:0) 09.04.2016 SC Preußen Münster FC Energie Cottbus 3:0 (1:0) 24.10.2015 FC Energie Cottbus SC Preußen Münster 0:0 20.12.2014 FC Energie Cottbus SC Preußen Münster 2:1 (1:0) 06.08.2014 SC Preußen Münster FC Energie Cottbus 0:0

3. Liga: Die Tabelle zum 27. Spieltag

Cottbus kämpft befindet sich klar im Abstiegskampf und könnte heute zumindest an Carl Zeiss Jena vorbeiziehen. Allerdings hat Energie bisher auch ein Spiel weniger ausgetragen. Preußen Münster hingegen versucht den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten und könnte zwei Plätze in der Tabelle gutmachen.