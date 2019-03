Energie Cottbus - Fortuna Köln heute live im Free-TV und LIVESTREAM

Im Keller-Duell empfängt Energie Cottbus heute Nachmittag Fortuna Köln. Wo die Partie im Free-TV übertragen wird, wird euch hier bei SPOX verraten. Außerdem erfahrt ihr hier die möglichen Start-Aufstellungen und bekommt einen Überblick aller bisherigen Drittliga-Aufeinandertreffen beider Teams.

"Wir können es schaffen, wenn wir weiter so arbeiten und sich das Team in gewissen Situationen cleverer anstellt. Immerhin haben wir Tormöglichkeiten. Zwei, drei Großchancen in jedem Spiel", meint Energie-Profi Jürgen Gjasula und gibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht auf.

Aktuell steht Energie Cottbus auf dem 18. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Geringfügig besser sieht es bei Fortuna Köln aus. Die Mannschaft von Tomasz Kaczmarek befindet sich noch außerhalb der gefährlichen Abstiegszone auf dem 15. Platz.

Energie Cottbus vs. Fortuna Köln: Anstoß und Schiedsrichter

Angepfiffen wird die Partie zwischen Energie Cottbus und Fortuna Köln heute um 14 Uhr. Parallel zu dieser Begegnung sind zehn weitere Teams in Liga Drei im Einsatz. Die Cottbuser empfangen den Tabellenfünfzehnten im Stadion der Freundschaft.

Geleitet wird das Drittliga-Duell in Cottbus vom Unparteiischen Florian Heft, dem Andre Schönheit und Fabian Porsch als Assistenten zur Seite stehen werden.

Energie Cottbus gegen SC Fortuna Köln im Free-TV und LIVESTREAM

Die Partie Energie Cottbus vs. Fortuna Köln ist eine von drei Drittliga-Partien am 31. Spieltag, die live im Free-TV übertragen wird. Zu sehen ist das Spiel bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern RBB und WDR. Darüber hinaus gibt es auch eine Live-Übertragung bei MagentaSport, wo die Live-Berichterstattung um 13.45 Uhr beginnt. Das Live-Spiel wird beim Pay-TV-Sender MagentaSport von Lenny Leonhardt kommentiert und ist auch im Livestream verfügbar.

Hier eine Kurz-Übersicht zu allen Live-Übertragungen der Partie Energie Cottbus vs. Fortuna Köln:

Anstoß Heim Gast TV-Übertragung Live-Stream 14 Uhr Energie Cottbus Fortuna Köln RBB, WDR (Free-TV) MagentaSport (Pay-TV) RBB, WDR MagentaSport

FC Energie Cottbus - Fortuna Köln live: LIVETICKER der Partie

Wie gewohnt kann das Aufeinandertreffen zwischen Energie Cottbus und Fortuna Köln auch live von unterwegs mitverfolgt werden.

Zum SPOX-Liveticker und der Partie FC Energie Cottbus vs. SC Fortuna Köln geht es hier entlang.

Energie Cottbus und Fortuna Köln: Direkte Vergleiche

In Liga Drei standen sich beide Teams bislang fünf Mal gegenüber. Keines der Duelle konnte Energie Cottbus für sich entscheiden. Dabei gingen die Kölner in drei Direkt-Vergleichen als Sieger hervor und spielten zweimal unentschieden.

Bilanz bisheriger Aufeinandertreffen (nur 3. Liga):

Datum Heim Gast Ergebnis 20.10.2018 Fortuna Köln Energie Cottbus 3:1 31.01.2016 Energie Cottbus Fortuna Köln 0:0 21.08.2015 Fortuna Köln Energie Cottbus 3:0 11.04.2015 Energie Cottbus Fortuna Köln 1:1 04.10.2014 Fortuna Köln Energie Cottbus 3:0

FC Energie Cottbus - SC Fortuna Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Energie Cottbus: Rauhut - Hemmerich, Matuwila, R. Müller, Holthaus - Marcelo Freitas, J. Gjasula, D. Bohl, Viteritti - Rangelov, Mamba

Rauhut - Hemmerich, Matuwila, R. Müller, Holthaus - Marcelo Freitas, J. Gjasula, D. Bohl, Viteritti - Rangelov, Mamba Fortuna Köln: Rehnen - Ernst, Fritz, Kyere Mensah, Bröker - Scheu, Eberwein, Kurt, Schiek - Pintol, Dahmani

Die Tabelle der 3. Liga