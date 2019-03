Eintracht Braunschweig - Würzburger Kickers live: 3. Liga heute im TV und Livestream

Am 27. Spieltag der 3. Liga stehen sich unter anderem Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers gegenüber. Wir liefern euch alles rund um die Übertragung im TV und Livestream. Außerdem erfahrt ihr hier die Kaderplanungen sowie mögliche Aufstellungen beider Teams.

Heute trifft mit Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers der 17. der 3. Liga auf den Tabellenachten. Angesichts der Tabellensituation reisen die Würzburger Kickers als Favorit nach Braunschweig.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allerdings sind auch die letzten Leistungen von Eintracht Braunschweig nicht zu vernachlässigen. Immerhin kassierte die Mannschaft von Trainer Andre Schubert in den letzten neun Spielen lediglich vier Tore. Den Fortschritt in der Eintracht-Defensive schreibt Abwehrmann Niko Kijewski in erster Linie Cheftrainer Schubert zu: "Wir wollen möglichst immer zu Null oder maximal zu Eins spielen, weil wir vorne eigentlich auch immer für Tore gut sind."

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers: Anpfiff und Austragungsort

Die Partie Eintracht Braunschweig - FC Würzburger Kickers wird heute um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das altehrwürdige Eintracht-Stadion, in dem rund 23.325 Zuschauer Platz haben. Folgendes Schiedsrichter-Gespann übernimmt die Leitung des heutigen Drittliga-Spiels in Braunschweig:

Schiedsrichter: Katrin Rafalski

Assistenten: Joshua Herbert, Martin Kliebe

© getty

Eintracht Braunschweig - FC Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream

Anders als die Drittliga-Begegnungen Energie Cottbus vs. Preußen Münster und VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau wird die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers nicht im Free-TV zu sehen sein. Vielmehr wird das Spiel von MagentaSport übertragen. MagentaSport ist ein Pay-TV-Sender der Telekom, welcher in dieser Saison für die Live-Übertragung aller Spieler der 3. Liga zuständig ist.

Eine Viertelstunde vor Anpfiff, also ab 13.45 Uhr, meldet sich folgende MagentaSport-Personal zu Wort:

Kommentator: Andreas Mann

Moderator: Alexander Küpper

Das Angebot von MagentaSport ist allen Telekom-Kunden für 9,95€/Monat und allen Nicht-Telekom-Kunden für 24,95€/Monat zugänglich.

Eintracht Braunschweig gegen Würzburger Kickers: Direkte Duelle

Die direkten Aufeinandertreffen von Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers waren in der Vergangenheit sehr rar. Insgesamt kam es bisher zu lediglich 5 direkten Vergleichen beider Mannschaften.

So gestalteten sich die bisherigen Duelle zwischen Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 22.09.18 3. Liga Würzburger Kickers Eintracht Braunschweig 1:1 28.01.17 2. Bundesliga Würzburger Kickers Eintracht Braunschweig 1:1 20.08.16 DFB-Pokal Würzburger Kickers Eintracht Braunschweig 1:0 n.V. 07.08.16 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers 2:1 29.10.14 DFB-Pokal Würzburger Kickers Eintracht Braunschweig 0:1

Eintracht Braunschweig - FC Würzburger Kickers: Mögliche Aufstellungen

Sowohl Eintracht Braunschweig als auch Würzburger Kickers muss beim heutigen Spiel auf zwei Profis verzichten. Eintracht-Trainer Schubert fehlt Y. Otto (Außenbandriss) und Leandro Putaro (Mittelohrentzündung). Und Kickers-Trainer Schiele muss ohne Hendrik Hansen (Schlüsselbeinbruch) und Ofosu-Ayeh (Rotsperre) auskommen.

Voraussichtliche Aufstellung - Eintracht Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Menz - Fürstner, Nehrig - Feigenspan, P. Hofmann, Bär

Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Menz - Fürstner, Nehrig - Feigenspan, P. Hofmann, Bär Voraussichtliche Aufstellung - FC Würzburger Kickers: Drewes - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Gnaase, Bachmann, Skarlatidis - Ademi, Baumann

Aktuelle Tabelle der 3. Liga

Das Tabellenbild der 3. Liga am 27. Spieltag vor der Partie Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers: