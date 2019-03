3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga treffen am heutigen Mittwoch der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig aufeinander. SPOX zeigt euch, wo ihr das Duell der Zweitligaabsteiger im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig duellieren sich am 28. Spieltag zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison aus der zweiten Bundesliga abgestiegen sind und den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben haben. Davon sind beide weit entfernt.

Kaiserslautern - Braunschweig: Die Formkurve

Die Tendenz zeigt bei Kaiserslautern und Braunschweig leicht nach oben. Der FCK ist seit fünf Spielen unbesiegt, könnte sich mit einem Sieg endgültig aller Abstiegssorgen entledigen und in die obere Tabellenhälfte vordringen. Die Eintracht holte acht Punkte aus den vergangenen vier Spielen und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

FCK gegen Eintracht: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig wird am heutigen Mittwoch angepfiffen. Austragungsort ist das 49.780 Zuschauer fassenden Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Als Schiedsrichter fungiert Christian Dietz aus München.

FCK vs. Braunschweig im Livestream und Liveticker

Das Gastspiel der Eintracht in Kaiserslautern wird nicht im Free-TV übertragen. Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3.Liga live und bietet auch einen Livestream an. Für Telekom-Kunden ist das Abonnement beim Pay-TV-Sender kostenlos, alle weiteren Sportbegeisterten zahlen 9,95 Euro im Monat.

Die Vorberichterstattung aus dem Fritz-Walter-Stadion beginnt um 18.30 Uhr. Folgendes Personal begrüßt sie:

Kommentator: Alexander Kunz

Moderation: Thomas Wagner

Experte: Martin Lanig

SPOX bietet euch einen ausführlichen Liveticker, um auch ohne Abo keine Höhepunkte zu versäumen.

Lautern gegen Eintracht: Die vergangenen Duelle

Die beiden Traditionsvereine trafen in der Vorrunde erstmals in der 3. Liga aufeinander. Vorher begegneten sie sich regelmäßig in der zweiten Bundesliga. Seit August 2014 warten die Roten Teufel auf einen Heimsieg gegen die Löwen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 25.09.18 Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 1:4 04.02.18 Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 1:2 28.08.17 1. FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig 1:1 02.04.17 1. FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig 0:1 17.10.16 Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 1:0

FCK vs. Braunschweig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCK-Coach Sascha Hildmann muss auf den gelbgesperrten Top-Torschützen Christian Kühlwetter verzichten. Ebenso fehlt Nachwuchstalent Antonio Jonjic mit einem Außenbandriss. Bei der Eintracht haben sich die Routiniers Stephan Fürstner und Benjamin Kessel krankheitsbedingt abgemeldet.

Kaiserslautern: Grill - Kraus, Sickinger, Hainault - Schad, Löhmannsröben, Albaek, Sternberg - Hemlein, Thiele, Pick

Braunschweig: Fejzic - Sauerland, Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig, Rütten, Pfitzner - Otto - Hofmann, Bär

3. Liga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Kaiserslautern und Braunschweig stehen in der unteren Tabellenhälfte, wobei der FCK bereits neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat und diesen weiter vergrößern will. In der engen 3. Liga beträgt der Rückstand der Lauterer auf Platz fünf lediglich zwei Zähler.