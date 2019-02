3. Liga heute live: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Liga hat heute mal wieder sechs Spiele für euch im Programm. Hier erfahrt ihr, welche Mannschaften am Samstagmittag aufeinandertreffen und wo ihr diese Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Tabellenführer VfL Osnabrück empfängt heute unter anderem den Halleschen FC, welcher sich derzeit als Verfolger auf Platz vier befindet. Obwohl der VfL noch immer vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei hat, schwächelte der Klub zuletzt und holte aus den vergangenen zwei Partien lediglich einen Punkt.

Der HFC auf der anderen Seite spielte drei mal Unentscheiden in Folge, jedes dieser Spiele endete mit einem 0:0. Mit dem Karlsruher SC ist zudem der Zweitplatzierte am Mittag im Einsatz und beim VfL Sportfreunde Lotte zu Gast. Somit besitzt der KSC die Chance, einige Zähler aufzuholen und näher an die Spitze heranzukommen.

3. Liga: Die Samstags-Spiele am 25. Spieltag im Überblick

Unter den heutigen Paarungen befinden sich erneut einige Top-Duelle. Alle Begegnungen des 25. Spieltags und ihre einzelnen Liveticker findet ihr hier in der folgenden Tabelle. Selbstverständlich bietet euch SPOX auch erneut wieder einen Konferenz-Liveticker mit allen Samstags-Spielen an!

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Liveticker 14 Uhr VfL Sportfreunde Lotte Karlsruher SC Liveticker 14 Uhr FC Energie Cottbus TSV 1860 München Liveticker 14 Uhr VfL Osnabrück Hallescher FC Liveticker 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena SC Fortuna Köln Liveticker 14 Uhr Eintracht Braunschweig SpVgg Unterhaching Liveticker

3. Liga heute live: Die Samstags-Spiele im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender MagentaSport überträgt jede Partie der 3. Liga live und voller Länge. Zudem wird euch ein eigener Livestream bereitgestellt, mit dem ihr die Begegnungen auch von unterwegs verfolgen könnt. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, dann müsst ihr für diesen Service in den ersten zwölf Monaten nicht extra bezahlen.

Allerdings werden an jedem Spieltag, und somit auch am 25., ein paar ausgewählte Drittligaduelle live im Free-TV ausgestrahlt. Hier seht ihr, welche Partien betroffen sind und welcher öffentlich-rechtliche Sender diese heute überträgt:

FC Carl Zeiss Jena - SC Fortuna Köln: MDR, WDR

Eintracht Braunschweig - SpVgg Unterhaching: NDR

3. Liga: Die Tabelle am 25. Spieltag