3. Liga: SG Sonnenhof Großaspach gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt heute am 17. Spieltag der 3. Liga den Karlsruher SC. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie und der Übertragung im TV sowie im Livestream.

Nachdem die Großaspacher sechs Ligaspiele lang ungeschlagen blieben, kassierten sie am vergangenen Spieltag eine 0:2-Niederlage gegen den Halleschen FC. Jedoch bleibt ihre Heimserie bestehen, mit dem KSC versucht das bereits neunte Team, einen Sieg in Großaspach zu erringen.

SC Sonnenhof Großaspach: Eine Macht vor heimischer Kulisse

"Die Konkurrenz soll sich nicht darauf freuen, wenn sie nach Großaspach muss. Für viele Mannschaften ist wahrscheinlich auch schon die Anreise hierher nervig. Und dann wollen wir noch dazu elf Krieger auf dem Platz sein, die alles dafür tun, dass es dem Gegner hier noch weniger gefällt", erklärte Großaspachs Kapitän Julian Leist der Marbacher Zeitung die aktuelle Heimstärke der SG.

Auf der anderen Seite versucht der KSC jedoch, die Tabellenspitze anzugreifen und könnte mit einem Erfolg im heutigen Duell den zweiten Platz der Tabelle erklimmen. Mit Rückenwind aus zuletzt drei gewonnen Spielen reisen die Karlsruher demnach dennoch selbstbewusst nach Großaspach.

Großaspach gegen Karlsruhe: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem Karlsruher SC wird am heutigen Sonntagmittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Mechatronik Arena im Ortsteil Großaspach in der baden-württembergischen Gemeinde Aspach.

Wolfgang Haslberger leitet die Partie und wird von Jochen Gschwendtner und Markus Huber unterstützt.

Sonnenhof Großaspach vs KSC im TV, Livestream und Liveticker

Das Duell zwischen Großaspach und Karlsruhe wird nicht im Free-TV übertragen. Um die Partie live am Bildschirm verfolgen zu können, benötigt ihr ein Abonnement von Telekom Sport. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel in voller Länge un bietet euch zudem einen Livestream an. Als Telekom-Kunde ist dieser Service für euch kostenlos.

Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, den Liveticker von SPOX zu nutzen, um ohne Abo dennoch auf dem Laufenden zu bleiben.

