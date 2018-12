Karlsruher SC gegen Preußen Münster heute live: 3. Liga im TV, Liveticker und Livestream

Am 18. Spieltag der 3. Liga trifft der Karlsruher SC am heutigen Samstag auf Preußen Münster. Was ihr über die Partie wissen müsst und wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht ihr hier bei SPOX.

Die letzten vier Spiele in der 3. Liga konnte der Karlsruher SC alle für sich entscheiden. Am vergangenen Spieltag gelang dem KSC ein 2:1-Erfolg in Großaspach und kletterte somit auf den 2. Tabellenplatz. Preußen Münster hingegen verlor die letzte Partie zu Hause gegen den Hallescher FC. Trotzdem trennen beide Teams nur drei Punkte in der Tabelle.

KSC gegen Preußen Münster: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Preußen Münster findet am heutigen Samstag um 14.00 Uhr statt. Austragungsort ist das Wildpark-Stadion in Karlsruhe.

KSC gegen Preußen Münster im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und Preußen Münster zählt nicht zu den 86 Drittligaspielen, die in dieser Saison im Free-TV zu sehen sind. Allerdings überträgt Telekom Sport alle 380 Spiele der 3. Liga live. So auch die Begegnung zwischen den Karlsruher SC und Preußen Münster. Der Dienst kostet 9,95 Euro im Monat.

Auf SPOX könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Außerdem ist hier auch ein Liveticker zur Drittliga-Konferenz vertreten.

Karlsruher SC gegen Preußen Münster: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. Liga 31.03.2018 Karlsruher SC Preußen Münster 3:0 (1:0) 3. Liga 21.10.2017 Preußen Münster Karlsruher SC 1:1 (0:1) 3. Liga 20.04.2013 Preußen Münster Karlsruher SC 2:1 (1:0) 3. Liga 27.10.2012 Karlsruher SC Preußen Münster 2:1 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag