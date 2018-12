3. Liga heute live: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen zwei Partien am 18. Spieltag in der 3. Liga auf dem Programm. Alle wichtigen Informationen zu den Begegnungen und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag empfangen die Sportfreunde Lotte die SpVgg Unterhaching. Mit zehn ungeschlagenen Partien in Folge ist Unterhaching derzeit die Mannschaft der Stunde. Daraus resultierten zuletzt drei Siege mit je fünf Treffern für die Oberbayern. Außerdem gastiert der 15. Energie Cottbus beim Tabellenvorletzten VfR Aalen. Beide Teams trennen nur vier Punkte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga heute live: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Die Begegnungen werden heute zu unterschiedlichen Zeiten angepfiffen.

13.00 Uhr: Sportfreunde Lotte - SpVgg Unterhaching - Liveticker

Sportfreunde Lotte - SpVgg Unterhaching - Liveticker 14.00 Uhr: VfR Aalen - Energie Cottbus - Liveticker

3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird heute keine Partie gezeigt.

Beide Begegnungen werden wie gewohnt als Einzelspiele bei Telekom Sport ausgestrahlt. Das Abonnement kostet eigentlich 9,95 Euro im Monat, ist für Telekom-Kunden jedoch kostenlos. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream an.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag