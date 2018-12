3. Liga: TSV 1860 München gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum 17. Spieltag der 3. Liga trifft der TSV 1860 München am heutigen Samstag auf den FSV Zwickau. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der TSV 1860 München ist seit vier Spielen sieglos. Davon spielten die Löwen drei Spiele Remis und verloren letzten Sonntag mit 2:3 beim Karlsruher SC. Aktuell steht 1860 im Tabellenmittelfeld auf dem elften Platz.

Der FSV Zwickau hingegen holte ordentliche zehn Punkte aus den letzten sechs Spielen in der dritten Liga. In den sechs Begegnungen blieb Zwickau ungeschlagen. Außerdem bezwang der FSV Zwickau im Viertelfinale des Sachsenpokals Einheit Kamenz mit 4:1.

1860 München gegen Zwickau: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und FSV Zwickau findet am Samstag um 14 Uhr statt. Das Spiel leiten wird Bundesliga-Schiedsrichter Martin Petersen aus Stuttgart. Austragungsort ist das städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München. Bis zu 15.000 Zuschauer können das Spiel dort verfolgen.

3. Liga: 1860 München gegen FSV Zwickau im TV und Livestream sehen

Das Spiel TSV 1860 München gegen FSV Zwickau wird im Free-TV im BR und MDR übertragen.

Generell werden alle Spiele der dritten Liga von Telekom Sport gezeigt. Dieses Abonnement kostet 9,95 Euro im Monat. Der Pay-TV-Sender bietet außerdem auch einen eigenen Livestream an. Als Telekom-Kunden ist dieser Service für euch kostenlos und ihr benötigt kein zusätzliches Abo.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu anzuschauen, könnt ihr die Partie beim Liveticker auf SPOX verfolgen.

3. Liga: 1860 München vs. Zwickau - Teamvergleich

1860 München und der FSV Zwickau sind direkte Tabellennachbarn. Hier seht ihr die beiden Teams im direkten Vergleich in der bisherigen Saison:

TSV 1860 München Statistikwert FSV Zwickau 25 Tore 20 19 Gegentore 19 3 Spiele zu 0 4 4 Spiele ohne Torerfolg 2 30 Kadergröße 23 24,6 Durchschnittsalter 25,3 4 Legionäre 4

3. Liga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag