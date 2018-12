3. Liga heute live: Die Spiele vom Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Insgesamt sechs Spiele stehen in der 3. Liga am heutigen Samstag am 17. Spieltag auf dem Programm. Hier bekommt ihr alle Informationen zu den Partien und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Alle Begegnungen finden parallel um 14 Uhr statt.

3. Liga heute live: Die Partien im Überblick

Der KFC Uerdingen muss auswärts bei Energie Cottbus ran. Uerdingen steht derzeit auf dem vierten Platz und hat nur einen Punkt Rückstand auf die Aufstiegsränge. Außerdem spielen die Münchner Löwen gegen Zwickau. 1860 verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen den Karlsruher SC.

Begegnung Anstoß Liveticker Energie Cottbus - KFC Uerdingen 14.00 Uhr Liveticker Preußen Münster - Hallescher FC 14.00 Uhr Liveticker Wehen Wiesbaden - Sportfreunde Lotte 14.00 Uhr Liveticker Eintracht Braunschweig - VfR Aalen 14.00 Uhr Liveticker 1860 München - FSV Zwickau 14.00 Uhr Liveticker Würzburger Kickers - Carl Zeiss Jena 14.00 Uhr Liveticker

3. Liga heute live: TV, Livestream und Liveticker

Alle sechs Spiele werden wie gewohnt als Einzelspiele bei Telekom Sport gezeigt. Das Abonnement kostet eigentlich 9,95 im Monat, ist für Telekom Kunden aber kostenlos. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream an.

Am 17. Spieltag werden aber drei Spiele im Free-TV übertragen. Folgende Partien sind für Euch frei empfänglich zu sehen:

Eintracht Braunschweig - VfR Aalen: NDR und SWR

und SC Preußen Münster - Hallescher FC: WDR

TSV 1860 München - FSV Zwickau: BR, MDR

3. Liga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag