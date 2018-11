Fortuna Köln gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream, Liveticker

Fortuna Köln trifft am heutigen Samstag zum 16. Spieltag der 3. Liga auf die Würzburger Kickers. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die beiden Teams steckten zuletzt sportlich in einer Krise: Köln verlor in den letzten beiden Spielen mit 0:7 und 0:6, Würzburg die vergangenen vier Partien. Folgerichtig liegen die beiden Mannschaften vor der Partie in der unteren Tabellenregion.

Wo und wann spielt Fortuna Köln gegen die Würzburger Kickers?

Die Partie findet am heutigen Samstag im Kölner Südstadion statt. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Fortuna Köln - Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und den Würzburger Kickers gehört zu der Auswahl an Drittligapartien, die auch im Free-TV gezeigt werden.

Sowohl der BR als auch der WDR übertragen das Spiel live und in voller Länge. Neben der Übertragung im klassischen TV bieten die Sender auf ihren Websites auch einen Livestream an. Alternativ zeigt auch Telekom Sport die Partie. Das Angebot hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Spiele der dritten Liga gesichert.

Wer die Partie zwischen Fortuna Köln und den Würzburger Kickers nicht live sehen kann, bleibt beim SPOX-Liveticker immer informiert.

Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Die letzten Aufeinandertreffen

Fortuna Köln und die Würzburger Kickers standen sich in ihrer Vereinshistorie nur vier Mal gegenüber. Alle Aufeinandertreffen waren in der 3. Liga.

2017/18: Würzburger Kickers - Fortuna Köln 1:0

2017/18: Fortuna Köln - Würzburger Kickers 2:1

2015/16: Würzburger Kickers - Fortuna Köln 4:1

2015/16: Fortuna Köln - Würzburger Kickers 0:3

