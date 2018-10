3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

In der 3. Liga stehen am heutigen Samstag sechs Partien auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bereits gestern eröffneten Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück den 13. Spieltag.

© getty

3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

Während das Ost-Derby zwischen Cottbus und Jena heute das Kellerduell bildet, treffen mit Unterhaching und dem KSC zwei zuletzt schwächelnde Teams der Spitzengruppe aufeinander. Alle sechs Partien beginnen parallel um 14 Uhr.

Energie Cottbus - Carl Zeiss Jena

Hansa Rostock - Fortuna Köln

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte

SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau

Würzburger Kickers - Hallescher FC

3. Liga heute live im Free-TV

Ausgewählte Spiele der aktuellen Drittligasaison werden neben der Übertragung bei kostenpflichtigen Angeboten auch im Free-TV gezeigt. Am heutigen Samstag werden drei der sechs Spiele kostenlos von öffentlich-rechtlichen Sendern sowohl im TV als auch als Livestream gezeigt.

Anstoß Begegnung Free-TV 14 Uhr Energie Cottbus - Carl Zeiss Jena TelekomSport, MDR, RBB 14 Uhr Hansa Rostock - Fortuna Köln TelekomSport, NDR, WDR 14 Uhr Würzburger Kickers - Hallescher FC TelekomSport,BR

3. Liga heute live im Pay-TV und Liveticker

Telekom Sport hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Spiele dieser Drittligasaison gesichert. Somit hat der Pay-TV-Sender auch alle sechs Partien des heutigen Samstags im Programm.

Wer die Spiele nicht live sehen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Hier behaltet ihr in den Livetickern zu den Einzelspielen sowie in der Konferenz einen Überblick über das aktuelle Spielgeschehen.