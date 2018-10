3. Liga: KFC Uerdingen gegen Sportfreunde Lotte im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Liga findet am heutigen Samstag die Partie zwischen KFC Uerdingen und den Sportfreunden aus Lotte statt. Wo ihr das Spiel verfolgen könnt und was ihr zur Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellendritte Uerdingen empfängt den 15. Lotte. Von vier bisherigen Pflichtspielen konnte der KFC nur eines gewinnen und musste drei Niederlagen hinnehmen. In einem Spiel unterlag Uerdingen sogar mit 0:7.

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte: Wo und wann findet die Partie statt?

Anpfiff zur Begegnung Uerdingen gegen Lotte ist um 14 Uhr. Austragungsort ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Schiedsrichter wird Dr. Riem Hussein sein.

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Uerdingen gegen Lotte wird (wie alle 380 Spiele der 3. Liga) von Telekom Sport live bei Telekomsport übertragen. Im Free-TV läuft die Begegnung nicht. Wer das Spiel nicht bei Telekom verfolgen kann, für den gibt es den LIVETICKER von SPOX.

