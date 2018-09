3. Liga heute live: Die Spiele vom Mittwoch im TV und Livestream sehen

Am heutigen Mittwoch finden in der dritten Liga die nächsten Partien des neunten Spieltags statt. Hier findet ihr alle Informationen zu den Spielen sowie ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Nachdem die ersten fünf Spiele gestern ausgetragen wurden, folgen heute die nächsten vier Partien. Das letzte Spiel zwischen Cottbus und Halle wurde aus Sicherheitsgründen auf den 10. Oktober verlegt.

3. Liga heute live: Die Partien vom Dienstag im Überblick

Begegnung Anstoß Liveticker KFC Uerdingen - FSV Zwickau 19 Uhr Liveticker SpVgg Unterhaching - 1860 München 19 Uhr Liveticker VfL Osnabrück - Fortuna Köln 19 Uhr Liveticker VfR Aalen - Karlsruher SC 19 Uhr Liveticker

3. Liga live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Die Tochter-Sender der ARD halten zwar die Rechte an einigen Spielen der dritten Liga, am heutigen Mittwoch läuft allerdings keines der vier Spiele im Free-TV. Zu sehen sind alle Spiele allerdings wie gewohnt bei Telekom Sport, was für alle Nicht-Telekom-Kunden 9,95 Euro monatlich kostet.

Bestens informiert bleibt Ihr natürlich auch über die Liveticker von SPOX. Neben den Einzelspielen gibt es zudem auch eine Konferenz, bei der ihr von keinem Spiel etwas wichtiges verpasst.

3. Liga heute: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag