1860 München gegen den KFC Uerdingen heute live: 3. Liga im Livestream und TV verfolgen

Heute Mittag bestreiten der TSV 1860 München und der KFC Uerdingen 05 ihr viertes Spiel in der aktuellen 3.-Liga-Saison. Wo man die Begegnung im TV und Livestream sehen kann, erfahrt ihr hier.

3. Liga heute live: 1860 München gegen KFC Uerdingen im TV und Livestream

Anstoß zwischen 1860 München und Uerdingen ist heute um 13 Uhr im Grünwalder Stadion. Dort finden seit dem Abstieg aus der 2. Liga alle Heimspiele der Löwen statt.

Wie jede Partie der 3. Liga ist auch das Duell der beiden Traditionsklubs bei Telekom Sport zu sehen. Alle Kunden der Telekom haben mithilfe eines Entertain-TV oder StartTV die Möglichkeit, es im Fernsehen zu verfolgen. Genauere Informationen dazu findet Ihr hier. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen.

Darüber hinaus bietet Telekom einen kostenpflichtigen Livestream an. Dieser ist auf der Website zu finden und startet um 12.45 Uhr. Im Einsatz sind als ...

... Kommentator: Franz Büchner

... Moderator: Sascha Bandermann

TSV 1860 München mit mäßigem Saisonstart

Der Start in die neue Saison lief für die Münchner eher mäßig. Zum Auftakt setzte es gleich eine Niederlage gegen Kaiserslautern, ehe es auch am dritten Spieltag nur für ein 2:2 gegen Osnabrück reichte. Einzig am zweiten Spieltag wusste die Mannschaft von Daniel Bierofka voll und ganz zu überzeugen und fertigte die Sportfreude aus Lotte mit 5:1 ab.

KFC Uerdingen mit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen

Ebenfalls mit einer Niederlage gestartet ist der KFC Uerdingen. Gegen Unterhaching gab es eine 1:3-Pleite, von der sich das Team um Kevin Großkreutz jedoch gut erholte. Anschließend feierten die Krefelder nämlich zwei Siege gegen die Würzburger Kickers (2:0) und den SV Meppen (3:2). Mit sechs Punkten ist Uerdingen nach drei Spieltagen damit in der Spitzengruppe mit dabei.

3. Liga - 4. Spieltag im Überblick: Liveticker und Anstoßzeiten