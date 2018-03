1:1 im Topspiel: SC Paderborn und 1. FC Magdeburg im Gleichschritt Richtung Liga zwei

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Bengaluru 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Premier League Bournemouth -

West Brom (DELAYED) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola

Der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg marschieren im Gleichschritt dem Aufstieg in die 2. Bundesliga entgegen. Tabellenführer Paderborn und Verfolger Magdeburg trennten sich im Topspiel der 3. Liga zum Auftakt des 28. Spieltages 1:1 (0:0) und haben beide 54 Punkte auf dem Konto.

Richard Weil (61.) brachte die Gäste in Führung, Kwame Yeboah (64.) glich für die nun seit fünf Spielen sieglose Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart aus.

Vor 11.067 Zuschauern war Magdeburg in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, vergab aber zwei große Möglichkeiten zur Führung. Nach dem Wechsel nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. Magdeburgs Florian Pick traf nach einer sehenswerten Einzelleistung nur die Latte (56.), fünf Minuten später sorgte Weil per Kopf für die Führung der Gäste. Doch die Ostwestfalen zeigten sich nicht geschockt und kamen durch Yeboah zum Ausgleich. In der Schlussphase vergaben beide Mannschaften die Chance zum Sieg.

Wehen Wiesbaden auf Platz drei

Der SV Wehen Wiesbaden (50 Punkte) verbesserte sich zumindest vorübergehend durch ein 3:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Lotte auf Relegationsplatz drei. Manuel Schäffler (5.) erzielte den frühen Führungstreffer der Gastgeber, Jaroslaw Lindner (70.) traf zum Ausgleich. Der Wiesbadener Robert Andrich sah nach einer Tätlichkeit (72.) die Rote Karte, doch in Unterzahl sorgten Schäffler (90.+1) und Agyemang Diawusie (90.+4) für drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Rot-Weiß Erfurt bleibt nach einem 1:1 (0:0) bei der SpVgg Unterhaching auf dem letzten Platz. Der VfL Osnabrück und der SV Meppen trennten sich unterdessen 2:2 (0:1).

Das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und den Würzburger Kickers musste nach Schneefällen aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Ernst-Abbe-Sportfeld abgesagt werden.