Fortuna Köln verliert Spitze an Paderborn

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Ligue 1 Live Nantes -

Lyon Serie A Live Benevento -

Bologna Serie A Live Genua -

Juventus Primera División Live Alaves -

Barcelona Premier League Live Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Sampdoria Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Fortuna Köln hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga an den SC Paderborn verloren. Das Team aus der Kölner Südstadt kassierte am sechsten Spieltag bei Wehen Wiesbaden kurz vor Schluss den 1:1 (1:0)-Ausgleich.

Steven Ruprecht (90.) traf per Foulelfmeter, Daniel Keita-Ruel (56.) hatte die Fortuna in Führung geschossen.

Die Kölner bleiben mit vier Siegen und zwei Unentschieden zwar ungeschlagen, rutschten jedoch hinter den 1. FC Magdeburg auf Platz drei ab. Die Gastgeber gewannen das Verfolgerduell gegen Werder Bremen II nach der Pause souverän mit 4:1 (1:1). Dennis Erdmann (38.), Julius Düker (78.), Philip Türpitz (81./Foulelfmeter) und Felix Lohkemper (90.+1) trafen, Thore-Andreas Jacobsen (44.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen Sonnenhof Großaspach feierte Magdeburg bereits den fünften Liga-Erfolg nacheinander. Der Überraschungssieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist FC Augsburg rundete den gelungenen Saisonstart ab.

KSC weiter im Formtief

Der langjährige Zweitligist Karlsruher SC kommt nach dem Abstieg dagegen weiter nicht in Tritt. Gegen den Halleschen FC reichte es nur zu einem 1:1 (0:1), Fabian Schleusener (67.) egalisierte die Gäste-Führung von Martin Röser (13.). Der KSC liegt mit fünf Punkten nur zwei Zähler vor der Abstiegszone, in der Rot-Weiß Erfurt beim VfR Aalen immerhin ein Remis holte. Beim 1:1 (0:0) rettete Ahmed Waseem Razeek (88.) Erfurt den Punkt, Maximilian Welzmüller (55.) hatte Aalen in Führung gebracht.

Beim ersten Saisonsieg des VfL Osnabrück (1:0 gegen Sportfreunde Lotte) erzielte Marcos Alvarez (53.) das Tor des Tages. Beim 4:2 (2:1) von Aufsteiger SpVgg Unterhaching gegen den Chemnitzer FC traf Stephan Hain zweimal (20./65., Foulelfmeter). Zudem erzielte Tom Scheffel (33.) ein Eigentor, Dominik Stahl (45.) schoss das dritte Tor für Unterhaching unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Für Chemnitz traf Miroslaw Slawow (36./62.) doppelt.

Carl-Zeiss Jena und Großaspach trennten sich torlos. Bereits am Freitag hatte Paderborn gegen Aufsteiger SV Meppen 1:0 (1:0) gewonnen. Am Sonntag treffen noch FSV Zwickau und Absteiger Würzburger Kickers sowie Hansa Rostock und Preußen Münster aufeinander.