Wer zeigt/überträgt den DFB-Pokal 2019/20 im TV und Livestream?

Zur Saison 2019/20 hat sich an der Lage der Übertragungsrechte des DFB-Pokals einiges geändert. Welche Sender Euch die Spiele im TV und Livestream anbieten, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem: Auf welchem Sender Ihr die Spiele der 1. Runde sehen könnt.

DFB-Pokal 2019/20: So sind die Übertragungsrechte verteilt

Zur neuen Saison bleibt eines beim Alten: Sky zeigt alle Partien des DFB-Pokals live und in voller Länge. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender wie gewohnt eine Konferenz an, sollten mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Auch dass die ARD Spiele des DFB-Pokals überträgt, ist nicht neu. Auf dem Programm stehen unter anderem Energie Cottbus gegen FC Bayern München (Montag, den 12. August) und das Finale am 23. Mai 2020.

Folgendes allerdings gab es in der vergangenen Saison nicht: Sport1 zeigt Euch in den ersten Runden pro Runde ein Spiel live im Free-TV. In Runde eins lief die Partie KFC Uerdingen - BVB auf dem Sportsender.

DFB Pokal 2019/20: Die Livestreams

Alle drei Sender bieten Livestreams zu Ihren Programmen an, ihr findet sie unter folgenden Links:

Sky : SkyGo (nur noch per App), Sky Ticket

: (nur noch per App), Sky Ticket ARD : Live-TV

: Live-TV Sport1: Live-TV

DFB Pokal: Unsere Liveticker

Zu jedem Spiel des DFB-Pokals bieten wir Euch einen Liveticker an. Eine Übersicht der Spiele des Tages findet Ihr am jeweiligen Spieltag hier.

DFB-Pokal 2019/20: Die Übertragungen der 1. Runde