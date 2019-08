Pokal, 1. Runde: Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Heute Abend trifft der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 auswärts auf Hansa Rostock. Hier bei SPOX könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hansa Rostock - VfB Stuttgart im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn | Die Hansa-Kogge schippert derzeit in der 3. Liga und hat dort schon vier Spiele absolviert. Aus diesen Spielen holte man vier Zähler, der einzige Sieg auf dem Konto entstammt einem 2:1 gegen Bayern München II.

Vor Beginn | In der 2. Liga hat der VfB bislang zwei Spiele absolviert. Zum Auftakt gab es am 1. Spieltag einen 2:1-Heimsieg über Hannover 96. Am zweiten Spieltag holte man auswärts in Heidenheim ein 2:2. Damit stehen die Schwaben derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften am heutigen Abend auflaufen:

Hansa Rostock: Kolke - Butzen, Riedel, Straith, Rieble, Ahlschwede - Pepic, T. Öztürk - Breier, Verhoek, Vollmann

Kolke - Butzen, Riedel, Straith, Rieble, Ahlschwede - Pepic, T. Öztürk - Breier, Verhoek, Vollmann VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Kempf, Badstuber, Sosa - Karazor - Ascacibar, Castro - Didavi - Al Ghaddioui, Gomez

DFB-Pokal: Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart heute im TV und Livestream

Die Rechte an den Übertragungen des DFB-Pokals liegen in dieser Saison fast vollständig bei Sky. In den ersten Runden zeigen die ARD und Sport1 jeweils lediglich ein Live-Spiel im Free-TV, im Ersten ist das am heutigen Montagabend die Partie von Bayern München bei Energie Cottbus.

Die Partie zwischen Rostock und dem VfB wird daher live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Dabei könnt ihr die Partie im Einzelspiel verfolgen, oder in der Konferenz neben den beiden anderen Spielen, die zeitgleich angepfiffen werden.

Im Stream gibt es das Spiel ebenfalls zu sehen, und zwar mit der SkyGo-App. Die funktioniert auf allen gängigen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones.

© getty

DFB-Pokal: Alle Spiele am Montag