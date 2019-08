DFB-Pokal live sehen: Diese Spiele werden im Free-TV übertragen

Der DFB-Pokal geht in die erste Hauptrunde. Was für die meisten Bundesligisten das erste Pflichtspiel der Saison darstellt, ist für viele kleine Klubs eine große Möglichkeit die Top-Teams zu ärgern. Wer Spielt und welche Matches im Free-TV übertragen werden, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Warten hat ein Ende. Der DFB-Pokal geht wieder los und die Teams sind heiß auf das erste Pokalspiel. Was für die einen ein Pflichtsieg sein sollte, ist für die anderen ein Jahrhundertspiel.

DFB-Pokal live im Free-TV: Diese Spiele werden übertragen

Wer alle Spiele des DFB-Pokals sehen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Der Pay-TV-Sender zeigt die Spiele außerdem bei SkyGo und per Sky-Ticket im Livestream.

Die ARD hat lediglich die Rechte an jeweils einem Spiel pro Runde. Am Montag überträgt sie Cottbus gegen den FC Bayern. Ab diesem Jahr zeigt auch Sport1 bis zum Viertelfinale jeweils ein Topspiel live im TV. In der bevorstehenden ersten Runde KFC Uerdingen gegen den BVB. Sport1 und die ARD bieten ihr Spiel ebenso im Livestream an. Hier die Begegnungen:

DFB-Pokal: Erste Runde live im Ticker

Zu jedem Spiel des DFB-Pokals bietet SPOX einen Liveticker an, mit dem Ihr selbstverständlich kein Tor und keine Szene verpasst. In dieser Übersicht findet Ihr alle Livestream-Links zu allen Spielen: