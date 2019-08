Hallescher FC gegen VfL Wolfsburg heute live im TV, Liveticker und Livestream

Der letzte Spieltag der ersten Runde im DFB-Pokal steht auf dem Programm. Am heutigen Montag trifft dabei der Hallescher FC auf den VfL Wolfsburg. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfL bestreitet gegen den Hallescher FC sein erstes Pflichtspiel der neuen Spielzeit. Der Gastgeber ist hingegen schon seit einigen Wochen in der 3. Liga aktiv. Nach vier Spieltagen und drei Siegen steht der HFC auf dem dritten Tabellenplatz.

Hallescher FC gegen VfL Wolfsburg heute live: Anstoß und Stadion

Die Begegnung zwischen dem Halleschen FC und dem VfL Wolfsburg wird am heutigen Montag, den 12. August, im Erdgas Sportpark in Halle ausgetragen. Die Arena fasst 15.057 Zuschauer.

Der Anstoß der Partie ist für 18.30 Uhr angesetzt, Schiedsrichter im Erdgas Sportpark ist Markus Schmidt.

DFB-Pokal: Hallescher FC - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream sehen

Mit Ausnahme der Partien des BVB und der Bayern werden in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 alle Spiele ausschließlich im Pay-TV gezeigt. Sky hat sich wie gewohnt die Rechte an dem Wettbewerb gesichert und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge.

Neben dem TV-Angebot des Senders wird auch ein Livestream zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets angeboten. Dieser ist auch kostenpflichtig. Die SkyGo-App steht hierfür sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum Download bereit.

Hallescher FC gegen VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Und so könnten die beiden Mannschaften heute Abend auflaufen:

Halle: K. Eisele - Kastenhofer, Mai, Landgraf - Hansch, Bahn, Jopek, Mast - Guttau - Boyd, Nietfeld

K. Eisele - Kastenhofer, Mai, Landgraf - Hansch, Bahn, Jopek, Mast - Guttau - Boyd, Nietfeld Wolfsburg: Casteels - Knoche, Guilavogui, Brooks - Mbabu, X. Schlager, Arnold, Roussillon - Klaus, Brekalo - Weghorst

© getty

Hallescher FC gegen VfL Wolfsburg im SPOX-Liveticker

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick