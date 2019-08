DFB-Pokal: FC Oberneuland gegen Darmstadt 98 heute im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der ersten DFB-Pokalrunde 2019/20 trifft der FC Oberneuland heute auf Darmstadt 98. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Darmstadt 98 ist durchaus erfolgreich in die aktuelle Zweitliga-Saison gestartet. Nach einem Unentschieden bei Aufstiegskandidat HSV zum Auftakt folgte ein überzeugender 2:0-Erfolg gegen Holstein Kiel. Auch der FC Oberneuland ist bereits in die neue Spielzeit der Bremen-Liga gestartet - und das äußerst erfolgreich. Nach zwei Spieltagen stehen die Nordlichter ohne Punktverlust auf Tabellenplatz eins. Ein Torverhältnis von 8:1 spricht für die Dominanz des Teams in den ersten beiden Partien.

FC Oberneuland - Darmstadt 98: Daten und Fakten

Doch wie kann sich der FCO im DFB-Pokal gegen einen Zweitligisten schlagen? Die Begegnung gegen Darmstadt 98 findet am heutigen Sonntag, den 11. August, im Florian Wellmann Stadion statt. Die Arena fasst gerade einmal 5.050 Zuschauer.

Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Als Schiedsrichter ist Pascal Müller aus Löchgau im Einsatz.

DFB-Pokal: Oberneuland - Darmstadt heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Oberneuland und Darmstadt 98 wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Nur ausgewählte Top-Spiele werden bei den kostenfreien Sendern ARD und Sport1 übertragen.

Stattdessen müssen Fans und Interessierte auf Pay-TV umsteigen, um die Geschehnisse aus Oberneuland im Bewegtbild mitzuverfolgen. Wie gewohnt hat Sky sich die Rechte am DFB-Pokal 2019/20 gesichert und zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Als Kunden des Pay-TV-Senders habt ihr die Auswahl zwischen dem Einzelspiel oder einer Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Partien.

Zusätzlich steht es euch frei, den DFB-Pokal auch unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets zu verfolgen. Die SkyGo-App liegt dafür sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

FC Oberneuland - Darmstadt 98 im SPOX-Liveticker

Auch ohne Bewegtbild der Partie zwischen dem FC Oberneuland und Darmstadt 98 könnt ihr euch über das aktuelle Spielgeschehen informieren. Die SPOX-Liveticker bieten zu jedem Spiel des DFB-Pokal umfassende Live-Informationen zum Mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker Oberneuland- Darmstadt.

Neben dem DFB-Pokal und weiteren Fußball-Highlights aus den europäischen Top-Ligen bietet SPOX auch andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Golf, Eishockey und Handball zum entspannten Mitlesen an. Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um und seht selbst, was in der Welt des Sports so los ist.

Darmstadt 98: Ungefährdeter Sieg gegen Kiel

Darmstadt 98 hat auch am zweiten Spieltag der 2. Liga überzeugt. Nach dem Remis in Hamburg zum Saisonauftakt folgte am vergangenen Spieltag ein überzeugender 2:0-Heimerfolg gegen Holstein Kiel.

Vor 13.065 Zuschauern am Böllenfalltor waren Tim Skarke (11.) und Serdar Dursun (64.) für die Gastgeber erfolgreich.

Darmstadt übernahm früh die Initiative, Skarke besorgte die Führung, als er nach einem guten Zuspiel von Marvin Mehlem den Ball durch die Beine des herauseilenden Kieler Keepers Dominik Reimann schob.

In der zweiten Hälfte dauerte es bis zur 61. Minute, ehe Dursun mit einem Freistoß das erste Ausrufezeichen setzen konnte. Vier Minuten später sorgte der Deutsch-Türke dann für die Vorentscheidung, als er einen Foulelfmeter sicher verwandelte.

