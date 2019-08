Vom 09. August bis 12. August wird die 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 ausgetragen. Der nächste wichtige Termin ist die Auslosung der nächsten Runde.

Nach der 1. Runde im DFB-Pokal 2019/20 stellt sich bereits bei vielen Fans die Frage, wann es weiter geht.

DFB-Pokal 2019/20 - Die 2. Runde: Wann findet die Auslosung statt?

Der DFB hat bislang noch nicht mitgeilt, wann die nächste Runde ausgelost wird. In den vergangenen Jahren wurde die Auslosung am Sonntag nach der 1. Runde vollzogen.

Auch in der 2. Runde gibt es zwei Töpfe: Im Profitopf sind alle Teams aus der Bundesliga sowie 2. Liga, die anderen Mannschaften befinden sich in Topf 2. Ist in einem der beiden Töpfe kein Los mehr vorhanden, werden zwei Teams aus dem gleichen Topf gegeneinander gelost.

DFB-Pokal 2019/20: Wann findet die 2. Runde statt?

Weiter geht es im DFB-Pokal mit der 2. Runde am 29. und 30. Oktober. Die Termine fallen unter die Woche auf Dienstag und Mittwoch.

© getty

DFB-Pokal 2019/20: Bundesligisten straucheln

In der 1. Runde des DFB-Pokal 2019/20 sind bereits zwei Bundesligisten gegen unterklassige Teams ausgeschieden: der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg.

Der FSV blieb beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern größtenteils ungefährlich und letztlich torlos. Florian Pick und Manfred Starke sorgten für den 2:0-Heimsieg der Lauterer auf dem "Betze".

Die Augsburger erwischten beim SC Verl einen rabenschwarzen Tag. Früh lag der Bundesligist gegen den Regionalligisten mit 2:0 zurück. Auch der Anschlusstreffer per Elfmeter in der 83. Minute konnte die Niederlage des FCA nicht mehr abwenden.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick